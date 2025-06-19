Sol Strategies Nasdaq yolculuğunda büyük adım attı

Sol Strategies Nasdaq yolculuğunda büyük adım attı
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Sol Strategies'in Nasdaq başvurusu, Solana tokenlarına kurumsal ilginin arttığını gösteriyor. Sol Strategies'in Nasdaq'ta listelenmek için SEC'e yaptığı başvuru, şirketin hisse değerini yüzde 4,39 artırdı. Kanadalı firma, 420 bin SOL token rezerviyle STKE koduyla işlem görecek. 61 milyon dolarlık Solana yatırımıyla dikkat çeken şirket, 1 milyar dolarlık fon toplama hedefine ulaşmak istiyor.

Solana ekosistemine yatırım yapan Sol Strategies, kurumsal kripto adaptasyonunda öncü rol oynayarak büyük ABD borsalarına açılma hedefini somutlaştırdı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu Form 40-F başvurusuyla tamamlanan süreç, Kanadalı şirketlerin ABD piyasalarına erişim için gerekli prosedürün yerine getirildiğini gösteriyor. Şirketin agresif SOL biriktirme stratejisi ve 1 milyar dolarlık yatırım planları, kurumsal kripto yatırımcıları arasındaki konumunu güçlendirirken Solana ağının yüksek hız ve düşük maliyet avantajları stratejik tercihini destekliyor.

Kanadalı Kripto Şirketi ABD Borsalarına Geçiş Yapıyor

Sol Strategies'in hisse senedi, güçlü bir performans sergiledi. Hisse 2,42 Kanada doları ile tepe noktasına ulaştı ve günü 2,38 Kanada doları seviyesinde tamamladı.

Şirketin yıllık performansı incelendiğinde, hisse senedinin yüzde 17 düşüş gösterdiği görülüyor. 22 Ocak'ta ulaştığı 6,1 Kanada doları olan tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 61 gerilemiş durumda.

Finansal sonuçlar açısından şirket, 31 Mart 2025'te sona eren çeyrek dönemde 3,5 milyon dolarlık net zarar rapor etti. Bu gelişme, şirketin büyüme stratejisindeki yatırımların maliyetini yansıtıyor.

Sol Strategies'in Solana hazine rezerv stratejisi oldukça agresif bir şekilde sürdürülüyor. Şirketin web sitesine göre 2 Haziran itibariyle 420.000'den fazla SOL token bulunduruyor ve bu rezervin değeri yaklaşık 61,32 milyon dolar.

27 Mayıs'ta şirket, Kanadalı düzenleyicilere bir izahname sunduğunu açıkladı. Bu belge, şirketin Solana ekosistemine yatırım yapmak için yakın gelecekte 1 milyar dolara kadar kaynak toplayabileceği anlamına geliyor.

Yatırım bankası Cantor Fitzgerald uzmanları yaptıkları açıklamada, Solana'ya yatırım yapan şirketlerin SOL'un finans sektöründeki artan kullanımından fayda sağlayacaklarını belirtti. Analistler, Solana Blockchain ağının yüksek hızını ve düşük maliyetini özellikle tokenize edilmiş varlıklar için faydalı olacağını vurguladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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