Şirketler artık nakit yerine kripto para rezervini tercih ediyor

Şirketler artık nakit yerine kripto para rezervini tercih ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halka açık şirketler 2025'te dijital varlık hazineleri kurarak 15 milyar dolar toplarken geleneksel kripto girişim yatırımları yüzde 56 azaldı. HYPE token Bitcoin'den sonra hazinelerde en çok tercih edilen ikinci kripto para birimi oldu. Bu değişim kurumsal yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Halka açık şirketler artık geleneksel nakit rezervleri yerine kripto para varlıklarını tercih ediyor. Bu köklü değişim ağustos ayına kadar 15 milyar doları aşan kaynak toplama ile sonuçlandı. Kurumsal strateji değişikliği, piyasalarda önemli etkiler yaratırken geleneksel girişim sermayesi dünyasını da derinden etkiliyor.

Temmuz Ayı Kripto Hazine Yatırımlarında Rekor Kırdı

Kripto para rezervi oluşturma stratejisini benimseyen şirketler, hisse fiyatlarında önemli artışlar yaşıyor. Lion Group'un Hyperliquid için 600 milyon dolarlık anlaşma duyurusu şirketin hisselerinde yüzde 20'lik bir yükselişe neden oldu.

Bitcoin rezervlerde birincil tercih olmaya devam ederken, Hyperliquid'in HYPE tokenı beklenmedik bir şekilde ikinci sırada yer almaya başladı. Yaklaşık 1,5 milyar dolar HYPE tokenı da güvence altına alındı ve gelecekteki alımlar için ek nakit ayrıldı.

Geleneksel kripto girişim yatırımları 2025'te dramatik bir düşüş yaşadı. Toplam anlaşma sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 1.933'ten 856'ya düşerek yüzde 56'lık bir azalma kaydetti.

DCG, Paradigm ve Galaxy gibi köklü kripto yatırım fonları kripto rezerv yatırımlarına katılıyor. Bu strateji değişimi, kurumsal yatırımcıların kripto rezerv stratejilerini halka açık piyasa likiditesinden yararlanırken kripto yatırımını elde etmenin daha acil bir yolu olarak gördüğünü gösteriyor.

Temmuz ayında yaklaşık 6,2 milyar dolarlık aylık rezerv birikimi kaydedilen en yüksek tek aylık rekoru temsil ediyor. Bu rakam, halka açık piyasalarda bu yatırım yaklaşımının hızlanan benimsenmesini ve kripto dünyasında köklü değişimlerin yaşandığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

Komşu ülkeye yalnızca pasaportla giriş yapılabilecek
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç hakkında karar çıktı

Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç için karar çıktı
title