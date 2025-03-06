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Shiba Inu fiyat tahmini: SHIB şu anda iyi bir yatırım mı?

Shiba Inu fiyat tahmini: SHIB şu anda iyi bir yatırım mı?
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Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları, Perşembe günü erken saatlerde fiyatı yukarı taşımaya çalışırken gergin bir bekleyiş içinde. Çünkü piyasa, Cuma günü gerçekleşecek olan ve ABD'nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturabileceğine dair açıklamalar içerebilecek Beyaz Saray kripto zirvesini merakla bekliyor. Peki, SHIB şu anda iyi bir yatırım mı?

SHIB fiyatı şu sıralar 0.0000135 dolar civarında seyrediyor. Son işlem seansında hafif bir yükseliş gösterse de, Salı günkü dip seviyelerden yüzde 10'dan fazla toparlanmış durumda.

Ancak bu, büyük resimde çok da olumlu bir tablo sunmuyor. Meme coin, Aralık 2024'te gördüğü 0.000033 dolar seviyelerinden yüzde 60 aşağıda işlem görüyor.

Peki, piyasanın lider kripto parası Bitcoin, yeni zirvelere hazırlanırken meme coin piyasasında da gecikmiş bir toparlanma yaşanabilir mi?

Böyle bir ihtimal var, ancak Shiba Inu'nun yükselişe geçebilmesi için aşması gereken önemli teknik engeller bulunuyor.

Shiba Inu fiyat tahmini

Shiba Inu'nun 21 günlük hareketli ortalaması (21DMA), son haftalarda fiyatı birçok kez aşağı çekerek güçlü bir direnç bölgesi oluşturdu. Bu da piyasanın ayıların kontrolünde olduğunu gösteriyor.

Teknik analiz açısından bakıldığında, Shiba Inu grafiğinde belirgin bir toparlanma sinyali bulunmuyor. Aksine, fiyatın 0.000011-0.000012 dolar destek bölgesinin altına sarkma ihtimali artıyor.

Eğer bu destek seviyesi kırılırsa, fiyat 2023 yılının en düşük seviyelerine, yani 0.000006 dolar bölgesine kadar gerileyebilir. Bu da SHIB yatırımcıları için oldukça kötü bir senaryo olur.

Ancak, ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini bir kez daha ertelemesi ve Cuma günü ABD'den gelecek kripto duyurusu, piyasa havasını biraz iyileştirebilir.

Bu gelişmeler, kısa vadede Shiba Inu'nun düşüş trendinden kurtulmasına yardımcı olabilir. Fakat SHIB'in gerçek anlamda toparlanabilmesi için mevcut düşüş trendini kırması ve güçlü bir yukarı yönlü hareket başlatması gerekiyor.

Üstelik, Cuma günü büyük kripto paralar yükselse bile, bunun meme coin piyasasına yansıyacağının garantisi yok.

Piyasanın büyük bir kısmı, meme coin'lere olan ilgisini kaybetmiş görünüyor. Önümüzdeki boğa piyasasında Shiba Inu gibi projeler yerine, daha fazla kullanım alanına sahip kripto projelerinin ön plana çıkması bekleniyor.

Shiba Inu kendi Web3 ekosistemini oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Ancak piyasada hâlâ çoğu yatırımcı onu sadece bir "meme coin" olarak görüyor.

SHIB şu anda iyi bir yatırım mı?

Genellikle korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) ortamının en yoğun olduğu dönemler, kripto para almak için en iyi zamanlar olabilir. Ve şu anda, meme coin piyasasında tam anlamıyla bir FUD dönemi yaşanıyor.

Ancak, 2025 yılı meme coin'ler için 2024 kadar kolay bir yıl olmayabilir. Çünkü piyasanın dikkati Bitcoin gibi daha köklü projelere kayıyor.

Bu yüzden Shiba Inu'nun tamamen bittiğini söylemek yanlış olur. Yüksek riskli meme coin piyasasına küçük bir yatırım yapmak isteyenler için SHIB hâlâ cazip bir seçenek olabilir.

Belki şu an alınabilecek en iyi kripto para değil. Ancak kripto yatırımcılarının portföylerinde hâlâ değerlendirilebilir bir seçenek olarak yer almayı hak ediyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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