SEC kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin yeni çerçeveyi Beyaz Saray'a sundu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto varlıklara yönelik federal menkul kıymetler yasalarının nasıl uygulanacağına dair yeni bir kılavuzu Beyaz Saray'a sundu. CFTC ise tahmin piyasalarına yönelik standartlar belirlemeye hazırlanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıklara federal menkul kıymetler yasalarının nasıl uygulanabileceği konusunda Beyaz Saray'a komisyon düzeyinde yorumlayıcı bir kılavuz sundu. Söz konusu kılavuz 3 Mart tarihinde yetkililere iletildi ve şu anda kurumlar arası inceleme aşamasında bulunuyor. Kılavuzun temel amacının, hangi kripto varlıkların menkul kıymet olarak değerlendirileceğini belirleyen bir sınıflandırma sistemi kurmak olduğu ifade ediliyor.

Bu yeni yargı netliğinin, kripto para şirketlerinin düzenleyicilerle nasıl kayıt olacağını ve faaliyetlerini nasıl yürüteceğini doğrudan etkilemesi bekleniyor. SEC Başkanı Paul Atkins, dijital varlık düzenlemelerinin öncelikli konularından biri olduğunu daha önce vurgulamıştı. ABD Senatosu'nda kripto piyasası yapısına yönelik hazırlanan bir yasa tasarısı, bankalar ve kripto şirketleri arasında stablecoin ödülleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu yıl askıya alınmıştı. Beyaz Saray, bu sorunu çözmek amacıyla taraflar arasında görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

CFTC TAHMİN PİYASALARI İÇİN YENİ KURALLAR HAZIRLIYOR

Eş zamanlı bir diğer gelişme olarak Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin piyasalarına ilişkin yeni bir düzenleme taslağını değerlendirmeye sundu. CFTC Başkanı Michael Selig, kurumun tahmin piyasaları hakkında yakın gelecekte yeni kural teklifleri sunmayı planladığını açıkladı. Selig, piyasalarda hangi ürünlerin sunulabileceği ve değerlendirileceği konusunda çok net standartlar belirleyeceklerini belirtti.

Söz konusu adım ile CFTC, tahmin piyasalarının denetiminde federal ve eyalet düzeyindeki yorum farklılıklarını gidermeyi hedefliyor. Daha önce birçok eyalet, spor odaklı sözleşmeler sunan platformlara karşı kendi yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlemler başlatmıştı. Selig, kurumun sadece davalara müdahil olmakla kalmayıp bu piyasalar için net kurallar ve düzenlemeler getireceğini vurguladı.

