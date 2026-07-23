SEC Coinbase kripto davasında geri adım attı

Mahkeme dosyasına göre SEC, avukatlık ücreti olarak History Associates'e 150 bin dolar ödemeyi kabul etti. Kurum ayrıca kayıtlarını ve kısa mesajları nasıl sakladığını inceleyecek.

Coinbase 2024'te bilgi edinme taleplerinin karşılanmaması nedeniyle iki dava açmıştı. Davalardan biri SEC'e, diğeri Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) yöneltildi. Şirket, danışmanlık firması History Associates aracılığıyla yürüttüğü dilekçelerde düzenleyicileri kripto sektörünü bankacılık sisteminden koparmaya çalışmakla suçlamıştı. Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki talepler, kamuoyunun herhangi bir federal kurumdan belge istemesine imkân tanıyor.

TALEPLER ETHEREUM VE DURDURMA MEKTUPLARI İÇİN YAPILMIŞTI

SEC'e karşı açılan davada Coinbase, kurumun Ethereum'a nasıl baktığına ve diğer soruşturmalara ilişkin bilgi istedi. FDIC tarafında ise talepler kurumun "durdurma mektuplarına" odaklandı. FDIC, Mart 2022 ile Mayıs 2023 arasında bazı finans kuruluşlarına bu mektupları göndererek kriptoyla ilgili faaliyetlerini genişletmemelerini ve daha fazla bilgi vermelerini istemişti. Kurum, Coinbase ile şubat ayında anlaşmıştı.

COINBASE GENSLER DÖNEMİNİ HEDEF ALDI

Coinbase hukuk direktörü Paul Grewal, bir Amerikan gazetesinde yayımlanan köşe yazısında eski SEC Başkanı Gary Gensler'in sektöre karşı bir "dava kampanyası" yürüttüğünü savundu. Gensler'in görev döneminde SEC, federal menkul kıymet kayıt yükümlülüklerine uymadıkları gerekçesiyle Coinbase ile birlikte çok sayıda kripto şirketine dava açmıştı.

Grewal ayrı bir açıklamada kazanımların kalıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti. Yöneticiye göre FDIC ve SEC bilgi paylaşımı ile kayıt saklama uygulamalarını yeniden yazıyor. Grewal bu değişikliğin şeffaflığı artıracağını ve kurumların gelecekte kapalı kapılar ardında yetkilerini aşmasını sınırlayacağını ifade etti.

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