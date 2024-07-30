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SEC, Binance davasında tarihi hamle yaptı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance davasında bazı tokenlar için menkul kıymet iddialarından vazgeçti. Bu karar, piyasalar ve yatırımcılar için belirsizlikleri azaltırken, ABD'nin kripto para birimlerine yönelik politik yaklaşımında yeni bir döneme işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasında büyük yankı uyandıran bir kararla Binance davasında bazı tokenlar için menkul kıymet iddialarından vazgeçti. Bu adım hem piyasalar hem de yatırımcılar için belirsizlikleri azaltırken, ABD'nin kripto para birimlerine yönelik politik yaklaşımında yeni bir döneme işaret ediyor.

SEC Binance Kararıyla Kripto Düzenlemelerinde Yeni Rota Belirliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin finans düzenleyicisi SEC, kripto para birimleri konusundaki tutumunda önemli bir değişikliğe gitti. SEC, Binance ile süregelen hukuki mücadelesinde bazı kripto paraları menkul kıymet olarak sınıflandırma iddiasından vazgeçti.

Gün içinde mahkemeye sunulan belgede SEC, "Üçüncü Taraf Kripto Varlık Menkul Kıymetleri" tanımını yeniden ele almak istediğini belirtti. Bu adım, kurumun daha önce menkul kıymet olarak nitelendirdiği BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon gibi pek çok tokenı kapsıyor.

Kararın perde arkasında, ABD siyasetinde kripto para birimlerine yönelik değişen tutumlar yer alıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında, ülkeyi "dünyanın kripto başkenti" yapma vaadinde bulundu. Trump, SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alacağını ve yerine kripto konularında uzman bir konsey atayacağını açıkladı.

Demokrat cephede de benzer bir eğilim gözleniyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyeler, partinin dijital varlıklar politikasını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan bir mektup yayımladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi de kripto sektörü temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu gelişmeler, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. SEC'in tutum değişikliği ve siyasi liderlerin açıklamaları, ABD'nin kripto para politikasında daha ılımlı bir yaklaşıma yöneldiğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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