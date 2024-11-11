Sebebi belli oldu: Donald Trump neden kriptoyu destekliyor?

Bitcoin (BTC) 80 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. BTC bu yıl yüzde 80 oranında değer kazandı ve S&P 500'ün bu yılki yüzde 25,7'lik artışını geride bıraktı. Kripto para sektörü, Trump'ın zaferinin Bitcoin ve diğer dijital para birimleri için yükseliş sinyali olduğuna inanıyor. Bir yandan da merak edilen bir soru mevcut: Donald Trump neden kriptoyu destekliyor?

Donald Trump neden kriptoyu destekliyor?

Trump bir zamanlar Bitcoin'e şüpheyle yaklaşmış ve "hiçbir şeye dayanmadığını" söylemişti ancak son aylarda Biden yönetiminin aksine, kriptoyu tamamen benimsedi. Biden yönetimi ise piyasayı dizginlemeye çalışıyor.

Trump'ın kripto paralara ilişkin tutumunu değiştirmesinin en büyük nedenlerinden biri ise artık bu alanda finansal bir çıkarının olması. Bilindiği üzere Trump ve çocukları Eylül ayında World Liberty Financial adında yeni bir token piyasaya sürdü. Ayrıca 16 Eylül'de World Liberty Financial'ı tanıtırken açıklamalarda bulunan ABD'nin yeni başkanı, kripto para sektörü için "Çok genç ve çok büyüyen bir sektör." ifadesini kullanmıştı.

Biden yönetimi ise kriptoya karşı çok daha şüpheci yaklaşıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Haziran 2021'de o zamanki yeni görevindeki ilk konuşmalarından birinde, kripto paraların "dolandırıcılık, sahtekarlık ve suistimallerle dolu" olduğunu söylemişti.

SEC ayrıca, kripto para dolandırıcılarının peşine düşmek için Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer düzenleyicilerle ortaklık kurdu; bunların en dikkat çekeni ise FTX'in kötü şöhretli CEO'su Sam Bankman-Fried'di. Ocak 2024'te Gensler'in X hesabı hacklendi ve hesabından uzun zamandır beklenen Bitcoin ETF'sinin faaliyete geçtiğine dair yanlış bir paylaşım yapıldı, bu da kripto para birimlerinin geçici olarak yükselmesine neden oldu.

"Gelecek kriptoda"

Öte yandan Trump, Ağustos ayında kripto paraların "geleceği tanımlayabileceğini" belirterek, bunların "ABD'de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini" istediğini söylemişti. Ayrıca, Amerika'nın stratejik petrol rezervine benzer şekilde, ulusal bir Bitcoin stoğu oluşturulmasını, ulusal güvenlik önlemi olarak kripto paraların doğrudan satın alınmasını ve bunlara yatırım yapılmasını önerdi.

Kısacası Donald Trump'ın kripto sektörünü desteklemesinin birincil nedeni, kendi ekonomik çıkarları olarak görülüyor. Önümüzdeki süreçte sektörü nelerin beklediğine dair ise hep birlikte gelişmeleri takip edeceğiz.