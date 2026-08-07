Saylor'dan dikkat çeken sözler: 'Bitcoin yasasız da büyür'

CLARITY Yasasının tatil öncesi oylanmaması, kripto dünyasının önde gelen isimlerinden tepki çekti. Uzun süredir yalnızca Bitcoin'e odaklanan Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, sosyal medya paylaşımında Bitcoin'in CLARITY'ye ihtiyaç duymadığını, ancak Amerika'nın buna ihtiyacı olduğunu belirtti. Saylor'a göre en büyük kripto para, gelişmek için belirli düzenlemelere gerek duymuyor.

Saylor, geçen hafta ise yasaya desteğini açıklamıştı. O açıklamasında net ve kalıcı kurallar oluşturmaya, mülkiyet haklarını korumaya, yeniliği teşvik etmeye ve ABD sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik iki partili çalışmanın hem ülke hem de kripto piyasasının geri kalanı için gerekli olduğunu vurgulamıştı. Saylor'ın son paylaşımı, Bitcoin'in düzenlemeye ihtiyaç duyup duymadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar Bitcoin'in yasa olmadan da verimli çalıştığı görüşünü desteklerken, kimileri hem Bitcoin'in hem Amerika'nın netliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

THUNE EYLÜLDE OYLAMA MESAJI VERDİ

Kripto piyasa yapısını düzenleyecek yasa, ABD Senatosu'nun ağustos tatiline girmeden önce oylama yapmamasıyla yeni bir engele takıldı. Çoğunluk Lideri John Thune, şimdilik bir oylama yapılmayacağını doğruladı ancak Senato çalışmalarına eylülde döndüğünde tasarının yeniden gündemin başına alınacağını söyledi. Thune, "Demokratlar, CLARITY oylamasının yapılmaması konusunda ısrar ediyor." dedi. Tasarının destekçileriyle, özellikle Senatör Lummis'le verimli çalıştığını belirten Thune, Senato döndüğünde tasarıyı ilk iş olarak gündeme alacaklarını sözlerine ekledi.

CLARITY Yasası, sektörde Amerika'yı dünyanın en büyük kripto merkezine dönüştürebilecek bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Thune'un tasarıyı tatilin ardından yeniden gündeme alacağını söylemesiyle gözler eylülde yapılması beklenen oylamaya çevrildi.

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