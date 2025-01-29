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Robinhood CEO'su SEC'ten değişim istiyor

Robinhood CEO'su SEC'ten değişim istiyor
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Robinhood kurucusu ve CEO'su Vlad Tenev, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) düzenlemelerini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı. Tenev, özellikle erken aşama start-upların hisse senetlerini tokenize etmelerine olanak sağlayacak düzenlemelerin önemine dikkat çekerken, ABD'nin kripto varlık düzenlemelerinde diğer ülkelerin gerisinde kaldığını söyledi.

Trump yönetiminin kripto para politikalarındaki keskin değişim, sektörün önde gelen isimlerini harekete geçirdi. Robinhood CEO'su Vlad Tenev'in önerdiği reformlar, özellikle "akredite yatırımcı" kriterlerinin değiştirilmesini ve servet yerine "öz-sertifikasyon" sistemine geçilmesini kapsıyor. Bu değişiklikler, özel şirket yatırımlarında demokratikleşmeyi amaçlıyor.

Robinhood Tokenizasyon İçin SEC'ten Reform Talep Etti

Vlad Tenev, ABD'nin mevcut kripto düzenlemelerinin yenilenmesi için çağrıda bulundu. Tenev, özellikle erken aşama start-upların tokenizasyonu konusundaki engellere dikkat çekti.

Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte kripto para sektöründe yeni bir dönem başladı. Geçici SEC Başkanı Mark Uyeda liderliğinde oluşturulan kripto görev gücü, yeni bir düzenleyici çerçeve hazırlıyor.

Tenev, akredite yatırımcı yasalarının servet seviyesi yerine "öz-sertifikasyon" sistemine geçmesi gerektiğini savunuyor. Bu değişiklik, özel pazar yatırımlarını daha geniş bir kitleye açacak.

ABD'nin kripto varlık düzenlemelerinde Avrupa Birliği, Hong Kong, Singapur ve Abu Dabi'nin gerisinde kaldığını belirten Tenev, "Dünya tokenize oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri geride kalmamalı." açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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