Robinhood Bitcoin, Solana ve XRP vadeli işlemlerini başlattı

Dijital yatırım platformu Robinhood, önemli bir adım atarak üç popüler kripto para birimi için mikro vadeli işlem sözleşmelerini başlattığını duyurdu. Bu yeni hizmet, standart vadeli işlem sözleşmelerinin küçük versiyonları olarak tasarlandı ve yatırımcılara çok daha az sermaye ile kripto para fiyat hareketleri üzerinde pozisyon alma fırsatı sunuyor.

Robinhood 379 Milyon Dolarlık Alımlarla Kripto İmparatorluğu Kuruyor

Robinhood'un bu hamlesi, kripto para vadeli işlem piyasasında önemli bir gelişme olarak görülüyor. Mikro vadeli işlemler, küçük yatırımcıların daha önce yüksek sermaye gereksinimleri nedeniyle erişemediği vadeli işlem piyasasına girmesine olanak tanıyor.

Şirket, ocak ayında kripto vadeli işlemlerine girişini açıkladığında sadece Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalacağını belirtmişti. Ancak şirketin kripto alanındaki genişleme stratejisi 2018'de spot kripto para ticaretine başlamasıyla hız kazandı.

Robinhood'un kripto hizmetlerini güçlendirme yolu, stratejik satın almalardan geçiyor. Haziran ayında tamamladığı 200 milyon dolarlık Bitstamp satın alımıyla dünya çapında 50'den fazla lisans ve kayıt elde etti. Mayıs ayında ise Kanadalı düzenlenmiş kripto ticaret platformları işleten WonderFi'yi 179 milyon dolara satın aldı.

Bu anlaşmalar, kripto sektöründeki artan birleşme ve satın alma faaliyetinin parçası olarak görülüyor. Coinbase'in 2,9 milyar dolarlık Deribit satın alımı ve Ripple'ın 1,25 milyar dolarlık Hidden Road alımı gibi büyük işlemler bu trendi örnekliyor

Patrick Heusser'a göre zorlu makroekonomik koşullar ve gergin piyasalarla mücadele eden şirketler bu konsolidasyon trendini besliyor. Bu faktörler aynı zamanda kripto girişim sermayesi anlaşmalarındaki düşüşün de nedeni olarak gösteriliyor. RootData verilerine göre mayıs ayında sadece 62 anlaşma imzalandı.