Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Blockchain şirketi Ripple'ın dijital varlığı XRP, SEC ile süren dört yıllık hukuki mücadelenin ardından piyasa değerine göre üçüncü sıraya yükseldi. Donald Trump'ın başkanlık zaferiyle birlikte kasım ayında büyük bir artış kaydeden XRP'nin Google aram trendleri, genel kripto aramalarını geçti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) "kayıt dışı dijital varlık menkul kıymet arzı" suçlamasıyla başlattığı dava sürecinde yedinci sıraya gerileyen XRP, zorlu geçen dört yılın ardından üçüncü sıraya yerleşti. Piyasa değeri önemli artış gösteren XRP, Tether (USDT), Binance Coin (BNB) ve USD Coin (USDC) gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.
Kripto Para Piyasasındaki XRP Rüzgarı
Ripple'ın yerel kripto para birimi XRP, SEC davasındaki olumlu gelişmeler ve ABD başkanlık seçimlerinin etkisiyle son bir ayda yüzde 341 değer kazandı. Fiyatı 0,17 dolardan 2,35 dolara çıkan tırmanan XRP, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
XRP'nin kripto para dünyasındaki popülaritesi Google aramalarına da yansıdı. Kasım ayında yapılan aramalar arasında, 'kripto' kelimesinden daha fazla aranan XRP, genel kripto para aramalarını en az üç kez geçti.
XRP'nin piyasadaki yükselişi devam ederken, Ethereum'u geçmesi için önünde uzun bir yol bulunuyor. Kripto para yatırımcısı Christopher Jaszczynski'ye göre XRP'nin ETH'yi geçmesi için fiyatının 7,75 dolara ulaşması gerekiyor. Bu hedef için XRP'nin piyasa değerinin yüzde 219 daha artması tahmin ediliyor.