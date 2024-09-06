Ripple kurucu ortağından kripto dünyasını şoke eden destek açıklaması

Kripto para dünyasının önde gelen isimleri, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde beklenmedik bir hamle yaptı. Ripple'ın kurucu ortağı Chris Larsen'in öncülük ettiği bir grup iş dünyası lideri, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına açık destek verdi.

Ripple Yöneticisinin Harris Desteği Tepki Çekti

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden olan Ripple'ın kurucu ortağı Chris Larsen, ABD siyasetinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Larsen, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 2024 başkanlık yarışındaki adaylığını destekleyen bir bildiriye imza attı.

Toplam 88 iş dünyası liderinin imzasını taşıyan destek mektubunda, bulut şirketi Box'ın kurucusu Aaron Levie, Yelp CEO'su Jeremy Stoppelman ve eski 21st Century Fox CEO'su James Murdoch gibi tanınmış isimler de yer aldı.

Öte yandan, Ripple'ın eski yönetim kurulu üyesi Gene Sperling'in de Harris'in kampanya ekibine katılması, kripto sektörü ile siyaset arasındaki bağları güçlendiren bir diğer gelişme olarak dikkat çekti. Sperling, daha önce Clinton ve Obama dönemlerinde de görev almış deneyimli bir ekonomi uzmanı olarak biliniyor.

Kripto dünyasından bir başka isim olan David Plouffe'un da Harris kampanyasına dahil olması, sektörün siyasi alandaki etkisini artırdığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Plouffe, Binance ve Alchemy Pay gibi önemli kripto şirketlerinde danışmanlık yapmıştı.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, seçim sonuçlarının kripto düzenlemeleri üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Garlinghouse, SEC Başkanı Gary Gensler gibi kilit isimlerin görevden ayrılabileceğini belirterek, seçimlerin sektör için önemini vurguladı.

Kampanya sürecinde kripto para birimlerinin rolünün artması bekleniyor. Harris'in kampanya sözcüsü, kripto bağışları kabul edeceklerini açıklarken, eski Başkan Trump da "Amerika'yı kripto ve Bitcoin'in dünya başkenti yapma" vaadinde bulundu.

ARK Invest'in CEO'su Cathie Wood ve Gemini'nin kurucuları Winklevoss kardeşler gibi sektörün diğer önemli isimleri de çeşitli adaylara desteklerini açıkladı. Wood ekonomi odaklı bir tercih yapacağını belirtirken, Winklevoss kardeşler Trump'a 1 milyon dolarlık Bitcoin desteği gerçekleştirdi.