Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ripple CEO'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak

Ripple CEO'sundan ABD seçimi tahmini: Kripto para sektörü yeni sayfa açacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, ABD başkanlık seçimlerinin kripto para sektörü için dönüm noktası olacağını belirtiyor. Hem Donald Trump hem de Kamala Harris kamplarının yaklaşımlarını değerlendiren sektör liderleri, seçim sonrası pozitif gelişmeler bekliyor.

Kripto para dünyası ABD başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Ripple ve Coinbase gibi önde gelen şirketler, sektör yanlısı adaylara destek olmak için Fairshake siyasi eylem komitesine 25 milyon dolar bağışladı. Bu hamle, kripto para dünyasının siyasi alandaki etkinliğini güçlendiriyor.

Kripto Para Sektörü Seçim Sonrası Değişime Hazırlanıyor

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, DC Fintech Week etkinliğinde çift taraflılığı simgeleyen mor kravatıyla dikkat çekti. Mevcut Biden yönetimini "düşmanca" olarak nitelendiren Garlinghouse, seçimlerin sektör için yeni bir başlangıç olacağını dile getirdi.

Trump, kendisini "kripto başkanı" olarak tanımlayarak sektöre yönelik "yasa dışı ve Amerikan karşıtı baskıyı" sonlandırma sözü verdi. Başkan Yardımcısı Harris ise Silicon Valley geçmişiyle öne çıkıyor ve Blockchain gibi yenilikçi teknolojileri destekleme sözü veriyor.

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Ağustos ayında Harris'i destekleyen bir siyasi eylem komitesine 1 milyon dolar değerinde XRP bağışladı. Garlinghouse aynı zamanda, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın rakibi John Deaton'a desteğini açıkladı.

Warren'ın desteklediği anti-kara para aklama yasası, madencilere, doğrulayıcılara ve cüzdan sağlayıcılarına müşterini tanı kurallarını genişletmeyi hedefliyor. Bu düzenleme kripto para sektöründe tartışmalara neden oluyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

ABD seçim sonuçları Kamala Harris Donald Trump Kripto Para Blockchain Joe Biden CEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.