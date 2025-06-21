Reddit kripto kimlik doğrulamaya hazırlanıyor

Reddit kripto kimlik doğrulamaya hazırlanıyor
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Reddit, OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından desteklenen World projesinin iris tarama teknolojisini platformunda kullanmayı değerlendiriyor. Sistem, kullanıcıların anonimliklerini koruyarak benzersiz bireyler olduklarını doğrulamalarını sağlayacak. World öncesinde Tinder gibi platformlarda benzer testler başlatmıştı. Yapay zekâ sistemleri çoğaldıkça insan doğrulama sistemlerine talep artıyor.

Blockchain tabanlı kimlik sistemi alanında önemli bir gelişme yaşanıyor. Sosyal medya platformu Reddit, World'ün iris tarama teknolojisini platformunda test etmeye olumlu bakıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların kişisel verileri açığa çıkmadan benzersiz bireyler olduklarını doğrulamalarına olanak tanıyor.

Sosyal Medya Devleri World Teknolojisine Yöneliyor

World projesi, geçmişte Worldcoin (WLD) adıyla bilinen ve Sam Altman'ın arkasında durduğu bir kripto girişimi olarak dikkat çekiyor. Proje, küçük bir elektronik kürenin iris taramasına izin veren kişilere benzersiz World kimlik numaraları veriyor.

Yeni kullanıcılar kayıt bonusu olarak WLD tokenları kripto para elde ediyor. Proje küresel olarak lansmanını yaparken zaman zaman tartışma yaratmış olsa da World'ün ölçeklendirme amacı ivme yakalıyor gibi görünüyor.

Nisan sonunda World, ABD'de lansmanını yaptığını ve Tinder ile Hinge gibi popüler flört uygulamalarının arkasındaki ana şirket Match Group ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Japonya'da Tinder, kullanıcıların uygulamada etkileşimde bulundukları kişilerin gerçek kimliği hakkında daha fazla netlik kazanmalarına yardımcı olmak için World'ün teknolojisini kullanmayı test edecek.

Reddit, Instagram ve TikTok tarzında kişisel kimliği kutlamak yerine kullanıcıların ürettiği içeriği vurgulayan bir platform olarak World'ün teknolojisini test etmek için benzersiz bir yer olabilir. Reddit'te genel olarak konuşmak gerekirse, kullanıcılar platformda takma adlar kullanarak yaratılan anonim doğa nedeniyle düşüncelerini söylemek ve etkileşimde bulunmak konusunda kendilerini daha özgür hissediyor.

Yapay zekâ teknolojileri ilerledikçe ve otonom botların sayısı arttıkça, World projesi insanlığı doğrulamanın yaygın hale geleceğine bahse giriyor. İnsan olduğunu kanıtlamanın gerekli olması internette etkileşimde bulunurken giderek yaygın ve gerekli hale gelebilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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