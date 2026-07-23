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Polymarket Fransa'daki erişim engelini mahkemeye taşıyor

Polymarket Fransa'daki erişim engelini mahkemeye taşıyor
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Tahmin piyasası Polymarket, Fransa'nın internet sitesine erişimi engelleme kararına karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Şirket, Kasım 2024'ten bu yana ülkeden işlem kabul etmediğini vurguladı.

Polymarket, Fransız oyun otoritesi ANJ'nin siteyi tek taraflı biçimde engelleme yönündeki ani kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Şirket, karara Fransa'daki hukuki süreç üzerinden itiraz edeceğini bildirdi.

Otorite geçen hafta Fransız internet servis sağlayıcılarına Polymarket'e erişimi engelleme talimatı vermişti. Şirket ise bir yıldan uzun süre önce ülkedeki işlemleri kapatmıştı.

Polymarket, Fransız kullanıcıların siteye bir bilgi kaynağı olarak erişmesine izin vermeyi sürdürdüğünü belirtti. Şirkete göre tüm siteye erişimin engellenmesi kararı şaşırtıcı oldu, çünkü önlem işlem yapmak yerine yalnızca bilgi almak için gelen kişileri hedefliyor. Polymarket, kullanıcıların çoğunun günlük hayatlarını ilgilendiren olayların olasılığını öğrenmek için siteye girdiğini ve tahmin piyasalarının gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu savundu.

ANJ SİTENİN YASA DIŞI BAHİS TANITIMI YAPTIĞINI SAVUNUYOR

Otorite cuma günü yayımladığı gerekçede sitenin "yasa dışı bir kumar ve bahis teklifini tanıttığını" belirtti. ANJ'ye göre platform kullanıcıları ciddi kumar kayıplarına maruz bırakabilir ve sitede sunulan bazı bahisler manipülasyona açık bulunuyor. Otoritenin aktardığı trafik verilerine göre Polymarket haziranda Fransa'da 205.057 tekil ziyaretçiden 578.751 ziyaret aldı. ANJ ayrıca sitenin yalnızca görüntüleme modunda olmasına rağmen ana sayfasında canlı oranları göstermesini, yetkisiz bir hizmetin kumar reklamı olarak değerlendirdi.

TAHMİN PİYASALARI DÜZENLEYİCİ BASKISIYLA KARŞILAŞIYOR

Polymarket ve Kalshi, milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaşarak teknoloji dünyasının en dikkat çeken başarıları arasına girdi. Yükselişleri ise direnişle karşılaştı. Eleştirenlere göre bu siteler kullanıcılara belirli olaylar üzerinden kumar oynama imkânı sunuyor. Avrupa'da ve bazı ABD eyaletlerinde düzenleyiciler platformları sınırlamaya veya yasaklamaya çalıştı. Buna karşın Robinhood ve Coinbase gibi hisse senedi ve kripto işlem platformları, tahmin piyasalarını gelir kaynaklarının önemli bir parçası haline getirmeyi umuyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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