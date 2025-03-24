Piyasanın canlanmasıyla PI token fiyatı bugün neden düştü?

Birçok altcoin Bitcoin'in kazançlarını geride bırakarak kayda değer yükselişler kaydetti. Büyük piyasa değerine sahip coin'ler arasında en fazla değer kazanan Avalanche oldu; yüzde 11'lik bir artışla fiyatı 21 doların üzerine çıktı. Onu, sırasıyla LINK, SOL, HBAR ve SUI izledi.

Ancak aynı başarıyı TRX ve PI token için söylemek mümkün değil. Bu iki token derin kayıplar yaşadı. TRX yüzde 4,5, PI ise yüzde 6 oranında değer kaybetti. Özellikle Pi Network'ün token'ı PI için durum oldukça endişe verici. Zira PI, son bir hafta içinde değerinin yüzde 30'unu kaybederken, 26 Şubat'ta gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 70'lik bir düşüş yaşamış durumda.

PI token fiyatı bugün neden düştü?

Bugünkü fiyat düşüşü, yakın zamanda duyurulan ve protokolün şeffaflığını artırması beklenen bir ortaklık anlaşmasına rağmen yaşandı. Bununla birlikte, piyasada trendin tersine dönebileceğini işaret eden iki olumlu gelişme de dikkat çekiyor.

Ancak Pi Network'ün resmi sosyal medya hesabı Pi News tarafından yapılan son açıklamalar, yatırımcıları endişelendirebilecek bazı verileri ortaya koyuyor. Pazar günü yayımlanan gönderide, merkezi borsalara yatırılan PI token miktarının rekor seviyeye ulaşarak 330 milyon coin'e yükseldiği belirtildi.

Bu denli yüksek miktarda token'ın borsalara aktarılması, genellikle ilgili varlığın kısa vadede düşüş yaşayabileceğine dair bir sinyal olarak görülüyor. Çünkü bu durum, piyasada ani bir satış baskısı oluşturabilir.

Buna rağmen Pi Network ekibi, geleceğe yönelik iyimser tavrını koruyor ve şu ifadeleri paylaşıyor: "Belki de Pi ekosisteminin inşasına katılarak PI'nin fiyatı yeni bir zirveye ulaşacaktır."