Piyasaları sarsan gelişme: ABD resesyon endişeleri Bitcoin fiyatını yerle bir etti

ABD ekonomisinde resesyon endişeleri yükselirken, kripto para piyasaları tarife açıklamalarının da etkisiyle keskin düşüşler yaşadı. Bitcoin bir günde yüzde 10 değer kaybederek 75 bin doların altına gerilerken, toplam piyasa değeri 500 milyar dolar eridi. Ekonomik belirsizlik ortamında bazı analistler uzun vadeli iyimser beklentilerini korurken, yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladı.

Resesyon Endişeleri Arasında Uzun Vadeli Bitcoin Tahminleri 250 Bin Dolar Seviyesinde

ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri, kripto para piyasalarında sert satışları tetikledi. JPMorgan Chase & Co.'nun son analizi, küçük ölçekli şirket hisselerini içeren Russell 2000 endeksinin ekonomik durgunluğu yaklaşık yüzde 79 olasılıkla fiyatladığını gösteriyor. S&P 500 endeksinde bu oran yüzde 62, baz metal piyasalarında yüzde 68, beş yıllık ABD Hazine tahvillerinde ise yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.

JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, Russell 2000 endeksinin mevcut seviyelerde neredeyse yüzde 80 olasılıkla orta şiddette bir resesyonu fiyatladığını belirtti. Bu durum, yatırımcıların küçük ölçekli şirket hisselerinde ekonomik durgunluk beklentisini ciddi biçimde satın aldıklarına işaret ediyor. Goldman Sachs da ABD ekonomisinin önümüzdeki bir yıl içinde resesyona girme ihtimalini yüzde 45'e yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, kripto para piyasalarında keskin düşüşlere neden oldu. Bitcoin bir gün içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 75 bin doların altına geriledi. Ethereum daha sert bir darbe alarak yüzde 22 düşüşle 1.421 dolar seviyesine kadar indi. Bu gelişmeler sonucunda kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık 500 milyar dolar eriyerek 2,39 trilyon dolara düştü.

Piyasadaki çöküş esnasında işlem hacimleri dikkat çekici biçimde arttı. CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para işlem hacmi yüzde 85 oranında keskin bir artışla 26 milyar doların üzerine çıktı. Bu durum panik satışlarının hızlandığını gösteriyor. Ayrıca 4 Nisan günü spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Tüm bu veriler, belirsizlik ortamında yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığına işaret ediyor.

Kısa vadedeki sert dalgalanmalara rağmen bazı analistler uzun vadeli iyimser öngörülerini korumaya devam ediyor. Fundstrat Global Advisors analisti Tom Lee, Bitcoin'in 2025 yılı sonunda 250 bin dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Ethereum için yapılan bir başka analize göre ise aynı dönem sonunda ikinci büyük kripto para biriminin değerinin 7 bin dolar düzeyine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Alternatif kripto para birimlerine bakıldığında, özellikle Gerçek Dünya Varlıkları kategorisindeki projelerden bazıları öne çıkıyor. Nisan 2025 itibarıyla Ondo, Parcl, Mantra, OriginTrail ve Clearpool, yakından takip edilmesi önerilen potansiyel yatırım fırsatları arasında gösteriliyor.

Piyasa uzmanları, kripto para piyasasındaki dalgalanmaların küresel ekonomik göstergeler ve resesyon endişeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmeye yönelirken, dijital varlıklar bu süreçte giderek daha önemli bir konuma yerleşiyor.