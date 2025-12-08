Haberler

Piyasalarda ibre tersine döndü: Kripto fonlarına rekor giriş

Piyasalarda ibre tersine döndü: Kripto fonlarına rekor giriş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CoinShares verilerine göre küresel kripto ürünleri geçen hafta 716 milyon dolar net giriş gördü. Olumsuz havanın dağıldığına işaret eden verilerde Bitcoin ve Ethereum başı çekerken Chainlink fonları rekor tazeledi.

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi dev varlık yöneticilerinin kontrolündeki küresel kripto yatırım ürünleri, geçen haftayı pozitif kapattı. CoinShares verileri, fonların toplamda 716 milyon dolarlık net giriş kaydettiğini ortaya koydu. Bu veri, bir önceki hafta görülen 1,07 milyar dolarlık girişin ardından kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Olumsuz Piyasa Algısı Dağılmaya Başladı

CoinShares Araştırma Müdürü James Butterfill, kısa bir süre önce yayımladığı raporda üst üste ikinci hafta pozitif kapanış yapılmasının önemine değindi. Butterfill, "short" (düşüş yönlü) borsa yatırım ürünlerinden yaşanan çıkışların, piyasadaki negatif algının hafiflediğine işaret ettiğini belirtti. Girişlerin büyük kısmı haftanın başında gerçekleşirken perşembe ve cuma günleri ABD'den gelen ve enflasyonist baskıların sürdüğünü gösteren makroekonomik veriler nedeniyle fonlarda küçük çaplı çıkışlar yaşandı.

Haftalık bazda yüzde 6 değer kazanan Bitcoin ve yüzde 11,2 artış gösteren Ethereum, fon performanslarını da yukarı taşıdı. Yönetim altındaki toplam varlık değeri 180 milyar dolara ulaşsa da bu rakam 264 milyar dolarlık tarihi zirvenin hâlen altında seyrediyor. Bölgesel bazda ABD merkezli fonlar 483 milyon dolarla liderliği elinde tutarken Almanya 96,9 milyon dolar, Kanada ise 80,7 milyon dolar giriş kaydetti.

Bitcoin tabanlı borsa yatırım ürünleri (ETP), 352 milyon dolarlık girişle yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürdü. Bitcoin'in düşüşüne endeksli ürünlerden ise mart ayından bu yana görülen en büyük çıkış (18,7 milyon dolar) yaşandı. Butterfill bu durumu, "Yatırımcılar mevcut olumsuz hissiyatın dip noktasına ulaştığına inanıyor olabilir." şeklinde yorumladı. Buna karşın ABD spot Bitcoin ETF'leri genel trendden ayrışarak Ark Invest ve 21Shares öncülüğünde 87,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi.

Altcoin piyasasında ise XRP fonları 245 milyon dolarlık güçlü bir girişle dikkat çekti. Chainlink tabanlı ürünler ise Grayscale'in ABD'de başlattığı GLNK ETF'sinin etkisiyle haftalık bazda 52,8 milyon dolar toplayarak kendi rekorunu kırdı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Bütçe görüşmelerine damga vuran an: Bahçeli ve Dervişoğlu böyle tokalaştı

Bütçe görüşmelerine damga vuran an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket

Okan Buruk'tan antrenmana damga vuran hareket
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil

Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil
Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca

Gelinin nikah memuruna yaptığı büyük tartışma yarattı
Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket

Okan Buruk'tan antrenmana damga vuran hareket
İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı

İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama

Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Kadro dışı kalan Cenk en sonunda sessizliğini bozdu
Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı

Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı
title