Piyasalarda ibre tersine döndü: Kripto fonlarına rekor giriş

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi dev varlık yöneticilerinin kontrolündeki küresel kripto yatırım ürünleri, geçen haftayı pozitif kapattı. CoinShares verileri, fonların toplamda 716 milyon dolarlık net giriş kaydettiğini ortaya koydu. Bu veri, bir önceki hafta görülen 1,07 milyar dolarlık girişin ardından kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Olumsuz Piyasa Algısı Dağılmaya Başladı

CoinShares Araştırma Müdürü James Butterfill, kısa bir süre önce yayımladığı raporda üst üste ikinci hafta pozitif kapanış yapılmasının önemine değindi. Butterfill, "short" (düşüş yönlü) borsa yatırım ürünlerinden yaşanan çıkışların, piyasadaki negatif algının hafiflediğine işaret ettiğini belirtti. Girişlerin büyük kısmı haftanın başında gerçekleşirken perşembe ve cuma günleri ABD'den gelen ve enflasyonist baskıların sürdüğünü gösteren makroekonomik veriler nedeniyle fonlarda küçük çaplı çıkışlar yaşandı.

Haftalık bazda yüzde 6 değer kazanan Bitcoin ve yüzde 11,2 artış gösteren Ethereum, fon performanslarını da yukarı taşıdı. Yönetim altındaki toplam varlık değeri 180 milyar dolara ulaşsa da bu rakam 264 milyar dolarlık tarihi zirvenin hâlen altında seyrediyor. Bölgesel bazda ABD merkezli fonlar 483 milyon dolarla liderliği elinde tutarken Almanya 96,9 milyon dolar, Kanada ise 80,7 milyon dolar giriş kaydetti.

Bitcoin tabanlı borsa yatırım ürünleri (ETP), 352 milyon dolarlık girişle yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürdü. Bitcoin'in düşüşüne endeksli ürünlerden ise mart ayından bu yana görülen en büyük çıkış (18,7 milyon dolar) yaşandı. Butterfill bu durumu, "Yatırımcılar mevcut olumsuz hissiyatın dip noktasına ulaştığına inanıyor olabilir." şeklinde yorumladı. Buna karşın ABD spot Bitcoin ETF'leri genel trendden ayrışarak Ark Invest ve 21Shares öncülüğünde 87,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi.

Altcoin piyasasında ise XRP fonları 245 milyon dolarlık güçlü bir girişle dikkat çekti. Chainlink tabanlı ürünler ise Grayscale'in ABD'de başlattığı GLNK ETF'sinin etkisiyle haftalık bazda 52,8 milyon dolar toplayarak kendi rekorunu kırdı.