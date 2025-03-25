Pi Network (PI) neden Binance ve Coinbase'te listelenmiyor? Analist açıkladı!

Özellikle Binance üzerindeki listelenme talebinin yoğun olmasına rağmen, Pi Network'ün borsada işlem görememesi topluluk için hala ulaşılması zor bir hedef olarak kalıyor.

Pi Network (PI) neden Binance ve Coinbase'te listelenmiyor?

X platformunda analizler yapan Dr. Altcoin, Pi coin'in listelenme sürecindeki gecikmeyi Pi Core Team'in (Pi Çekirdek Ekibi) şeffaflık eksikliğine bağlıyor. Analist, özellikle milyarlarca Pi coin'in kilitlenmesi ve yakılması mekanizmalarının belirsiz olmasının, bu sürecin temel sorunlarından biri olabileceğini savunuyor. Yapılan açıklamada ise "Artık Pi'nin Binance ve Coinbase gibi büyük borsalarda neden listelenmediğini daha iyi anlıyorum. Görünüşe göre Pi Core Team, hâlâ milyarlarca Pi coin'in kilitlenmesi ve yakılmasıyla ilgili şeffaf bir bilgi sunmamış." ifadeleri kaydedildi.

Daha önceki analizlerinde, dolaşımdaki Pi coin miktarının 10 milyon daha azalarak 6,77 milyar adede düştüğüne dikkat çeken analist, Pi Core Team'in arz üzerinde değişiklik yaparak fiyatları dengelemeye çalıştığını öne sürdü ve ekledi:

"Daha önce büyük miktarda Pi coin'in kilidi açıldığında bu, yanlış bir sinyal verdi ve panik satışlarına yol açtı. Ancak, PCT'nin [Pi Core Team] hala Pi coin'lerin yakılma mekanizması ve sahip oldukları çoğu Pi coin'in kilitlenme planları konusunda net olması gerekiyor."

Dr. Altcoin'e göre, şeffaflık eksikliği bu durumu piyasa manipülasyonu planı gibi yanlış anlaşılmalara açık hale getiriyor. Analist, Pi Core Team'in şeffaflığını artırması ve topluluğun elindeki çoğu coin'in bir dolardan daha düşük fiyatlarla işlem görmesi halinde, Pi Network'ün borsalarda listelenme ihtimalinin artacağını öngörüyor.

Bu spekülasyonlar, Pi Network'ün merkeziyetçilik sorunlarına dair son zamanlarda ortaya çıkan endişelerle örtüşüyor. Özellikle SuperNode'larla ilgili merkeziyet kontrolü ve yönetim şeffaflığı konusunda yaşanan kaygılar dile getirilmişti. Söz konusu faktörler, Pi Network'ün Binance ve Coinbase gibi üst düzey borsalarda listelenmesini daha da geciktirebilir.

Topluluğun Talebi Engellerle Karşılaşıyor

Tüm bu endişelere rağmen, Pi Network topluluğu güçlü desteğini sürdürüyor. Proje, kısa süre önce sosyal medya platformlarında 4 milyon takipçiyi aşarak kullanıcı tabanını büyütmeye devam etti. Ayrıca Binance tarafından yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde seksen altısı Pi'nin borsada listelenmesini istediğini belirtti.

Ancak Binance henüz bu konuda bir adım atmadığı için tartışmalar devam ediyor. Topluluk anketinde yüksek oranda destek almasına rağmen Pi coin'in listelenmemesi, destekçileri arasında hayal kırıklığına yol açıyor.