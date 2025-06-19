Ödeme devinden kripto hamlesi

Ödeme devinden kripto hamlesi
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Visa yeni ortaklıklarla kripto ödemelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Visa ile Yellow Card Financial ortaklığı Afrika'da stablecoin ödemelerini yaygınlaştıracak. İlk uygulama bu yıl en az bir ülkede başlayacak.

Küresel ödeme devi Visa, Afrika'nın önde gelen kripto para platformu Yellow Card Financial ile stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında taraflar, bu yıl içinde en az bir Afrika ülkesinde stablecoin tabanlı ödeme sistemini hayata geçirecek. Ortaklık, kıtada artan dijital dolar talebine yanıt vererek sınır ötesi ödemelerde devrim yaratmayı hedefliyor.

Visa ve Yellow Card Ortaklığı Afrika'da Kripto Ödemelerini Yaygınlaştırıyor

Ödeme teknolojileri alanının önde gelen şirketlerinden Visa, Afrika merkezli finans teknolojisi firması Yellow Card ile kıtada stablecoin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla stratejik bir iş birliği başlattı. Bu gelişme, geleneksel finans sistemleri ile gelişen kripto para ekosistemi arasındaki entegrasyonun ne denli hızlandığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapılan anlaşma çerçevesinde iki şirket, özellikle gelişmekte olan pazarlarda sınır ötesi transferler için stablecoinlerin benimsenmesini hedefliyor.

Ortaklığın ilk somut adımı olarak, Yellow Card ve Visa destekli stablecoin işlemleri bu yıl içerisinde en az bir Afrika ülkesinde hayata geçirilecek. Projenin kapsamının 2026 yılına kadar yeni ülkelerin eklenmesiyle daha da genişletilmesi planlanıyor. Yellow Card kurucu ortağı ve CEO'su Chris Maurice, bu iş birliğinin şirketin hazine operasyonlarını optimize edeceğini, likidite yönetimini güçlendireceğini ve kullanıcılara çok daha düşük maliyetli para transferi imkânı sunacağını ifade etti.

Afrika'da stablecoinlere olan ilgi, genel kripto para piyasasındaki artıştan daha hızlı bir büyüme sergiliyor. Yapılan analizlere göre bu eğilimin arkasındaki en temel nedenler, bölgedeki birçok ülkede ABD dolarına erişimin kısıtlı olması ve süregelen yerel para birimi krizleri. Yapılan araştırmalar, Sahra Altı Afrika bölgesindeki toplam kripto para işlem hacminin yaklaşık yüzde 43'lük bir kısmını stablecoinlerin oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, stablecoinleri kıta için önemli bir finansal araç haline getiriyor.

Kıtanın ilk lisanslı stablecoin ödeme operatörü unvanına sahip olan Yellow Card, aynı zamanda bir kripto para borsası olarak da hizmet veriyor. 2019 yılında faaliyete başlayan ve şu anda 20 ülkede operasyonlarını sürdüren platform, bugüne dek 6 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. CEO Maurice, "Tüm büyük ödeme şirketleri bu alana girmek için aktif olarak yollar arıyor." diyerek sektördeki genel eğilimi özetledi. USDC ve USDT gibi dolara endeksli varlıklar, Nijerya ve Etiyopya gibi büyük ekonomiler başta olmak üzere bölgede yoğun ilgi görüyor. Bu trendi fark eden bir diğer büyük oyuncu olan ve USDC'nin ihraççısı konumundaki Circle da geçtiğimiz aylarda Afrikalı ödeme sağlayıcısı Onafriq ile 40 ülkeyi kapsayan benzer bir pilot program başlatmıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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