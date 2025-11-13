NH NongHyup stablecoin tabanlı vergi iadesi başlattı

Güney Kore'nin beş büyük bankasından biri olan NH NongHyup Bank, turistlere yönelik katma değer vergisi (KDV) iadelerini dijitalleştirecek ve stablecoin tabanlı gerçek zamanlı ödeme modelini test edecek bir kavram kanıtlama (PoC) çalışması başlattı. Proje, Avalanche, Fireblocks, Mastercard ve Worldpay ile ortaklaşa yürütülüyor.

Avalanche Blockchain Üzerinde Akıllı Sözleşme Testi

PoC çalışması, Avalanche Blockchain altyapısını kullanarak akıllı sözleşme tabanlı iade otomasyonunu ve stablecoin ödemelerini test edecek. Proje kapsamında gerçek fon veya müşteri verisi kullanılmayacak. Sektör kaynaklarına göre çalışmanın amacı, teknik yapılabilirliği ve operasyonel uygulanabilirliği doğrulamak.

NH NongHyup Bank İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Choi Woon-jae, "Stablecoin tabanlı iade modeli, Blockchain teknolojisinin müşteri deneyimini nasıl somut şekilde iyileştirebileceğini ve ulusal rekabet gücünü nasıl güçlendirebileceğini gösteriyor. Sınır ötesi ödeme ve ödeme verimliliğini artırarak Kore turizm ekonomisinin dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz." dedi.

Yılda 16 Milyondan Fazla Turiste Hizmet Hedefleniyor

Pilot proje, Güney Kore'ye artan turist akışına yönelik KDV iade sürecini iyileştirmeyi hedefliyor. Yabancı turistler, ülke dışına çıkardıkları uygun alışverişlerde ödedikleri KDV'yi (genellikle yüzde 10) geri alabiliyorlar. Güney Kore, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 48,4 artışla 16,37 milyon turist ağırladı.

NH NongHyup, geleneksel kağıt tabanlı vergi iade sürecini iki ana yöntemle geliştirmeyi planlıyor. İlk olarak, Blockchain tabanlı dijital bir sistem test edilerek iade verilerinin kaydı otomatikleştirilecek ve hem turistler hem de işletmeler için verimlilik artırılacak. İkinci olarak, kullanıcılara gecikmesiz ödeme ve döviz bozdurma imkânı sağlamak için stablecoin kullanımı test edilecek.

Güney Kore'nin Won Stablecoin Çalışmaları Sürüyor

Güney Kore şu anda, egemen para birimi won'un hakimiyetini güçlendirmek amacıyla won bağlantılı stablecoin piyasasını teşvik edecek düzenleyici bir çerçeve geliştiriyor. Yerel milletvekilleri ve finansal otoriteler won stablecoin düzenlemelerini hazırlarken, büyük bankalar ve kurumlar ortaklıklar kurarak ve kısa kod sembollerini rezerve ederek stablecoin girişimlerine hazırlanıyor.

Ancak girişim etrafında devam eden bir tartışma var. Kore Merkez Bankası, stablecoin ihracının yalnızca düzenlenmiş bankalarla sınırlandırılması gerektiğinde ısrar ederken özel sektör banka dışı kuruluşların da piyasada sağlıklı rekabet ve yeniliği teşvik etmek için stablecoin ihraç etmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

NH NongHyup, finansal otoritelerin yakında yayınlayacağı düzenleyici yönergelere uygun olarak stablecoin tabanlı ödeme ve iade hizmetlerini geliştirmeyi planladığını belirtti.