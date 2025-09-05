Haberler

Nasdaq şirketi Solana varlığında 2 milyon barajını aştı
Nasdaq'da işlem gören DeFi Development, 196 bin SOL daha satın alarak toplam varlığını 2,02 milyon tokena çıkardı. Şirketin kripto portföyü 409 milyon dolar değerine ulaştı. Hisse başına SOL oranı 0,0793 seviyesinde gerçekleşti. Bu satın alma, şirketin agresif Solana stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kripto para dünyasının en dikkat çeken kurumsal yatırımcılarından DeFi Development, önemli bir açıklama yaptı. Şirket, token başına ortalama 202,76 dolar ödeyerek 196.141 SOL satın aldığını belirtti. Bu hareket, şirketin nisan ayında benimsediği SOL yatırım stratejisinin bir uzantısı olarak görülüyor.

SOL Fiyatının Düşüşü Kurumsal Alımları Tetikledi

Yeni satın alınan SOL tokenları uzun vadeli tutulacak ve çeşitli doğrulayıcılara stake edilerek doğal getiri üretilmesi hedefleniyor. Şirket, kendi Solana doğrulayıcıları da dahil olmak üzere altyapı işletecek ve staking ödülleri elde edecek.

Daha önceden Janover olarak bilinen DeFi Development, DFDV borsa kodu ile işlem görüyor ve nisan ayında Solana hazine politikasını benimsemişti. SOL biriktirme ve stake etmeye ek olarak, şirket kendi validator altyapısını işleterek staking ödülleri ve delege edilmiş stake'ten ücret üretiyor.

Şirket 5 Eylül itibarıyla toplam 25.573.702 ödenmemiş hissesi bulunuyor. Bu, "Hisse Başına SOL" oranının 0,0793 olduğu anlamına geliyor. Bu metrik, SOL hazine portföylerini şirketin hisse fiyatına pozisyonuna göre değerlemek için kullanılıyor.

Son öz sermaye finansmanından gelen ön ödemeli varantların hiçbiri mevcut rakama dahil değil. Bu işlemden gelen varantlar dahil edildiğinde, düzeltilmiş hisse sayısı yaklaşık 31,4 milyon olacak. DeFi Development, tam varant etkisinden sonra bile SPS'nin finansman öncesi seviye olan 0,0675'in altına düşmesini beklemiyor.

Solana hazine portföyü olarak hareket etmenin yanı sıra, şirketin temel işi ticari gayrimenkul sektörüne veri ve yazılım abonelikleri sağlayan yapay zeka destekli bir online platformdur.

Serkan KÖSE
