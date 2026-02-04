Haberler

Musk'ın xAI şirketi kripto uzmanı arıyor

Güncelleme:
Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI, SpaceX ile 1,25 trilyon dolar değerleme hedeflenen birleşme sürecinde dijital varlık piyasalarına yönelik eğitim verisi üretecek bir kripto kantitatif uzmanı arıyor.

Şirketin yayımladığı iş ilanına göre aranan uzman, xAI'ın yapay zekâ modellerine dijital varlık piyasalarının inceliklerini öğretecek eğitim verileri üretecek. Pozisyon, türev işlemlerinden zincir üstü analitiğe kadar geniş bir yelpazede veri sağlamayı kapsıyor.

İş tanımında belirtildiğine göre "kripto uzmanı", yapay zekâ modellerini eğitmek için etiketlenmiş veriler, değerlendirmeler ve adım adım çözümleme süreçleri sunacak. Kapsam, metin, ses ve video formatlarında veri üretimini içeriyor. Çapraz borsa arbitrajı, DeFi protokol analizi, MEV odaklı işlem yürütme ve 7/24 işlem ortamlarında portföy yönetimi gibi kantitatif stratejilere odaklanılacak.

İLAN EDİLEN NİTELİKLER VE BİRLEŞME SÜRECİ

xAI, adayların kantitatif bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine ya da eşdeğer profesyonel deneyime sahip olmasını bekliyor. Ayrıca Dune Analytics, Glassnode, Nansen ve DefiLlama gibi veri platformlarına aşinalık da aranan nitelikler arasında yer alıyor.

Bu işe alım hamlesi, Musk'ın SpaceX ve xAI'ı birleştirdiğini açıklamasının ardından geldi. Musk, Pazartesi günü yayımladığı blog yazısında birleşen şirketi "yapay zekâ, roketler ve uzay tabanlı internet ile Dünya'da ve dışında dikey entegrasyona sahip en iddialı inovasyon motoru" olarak tanımladı.

Birleşme, Musk'ın en değerli iki özel şirketini bir araya getiriyor. SpaceX 2002 yılında, xAI ise 2023 yılında kurulmuştu. SpaceX geçen yıl 800 milyar dolar değerleme üzerinden ikincil hisse satışı gerçekleştirdi. xAI ise bu yılın başında şirket değerini yaklaşık 230 milyar dolara çıkaran 20 milyar dolarlık fonlama turunu kapattı. Bloomberg'in haberine göre birleşen şirketin beklenen halka arzında hisseler 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden fiyatlanacak.

Birleşme, xAI'ın altyapısını SpaceX'in 9.000'den fazla uydu işleten Starlink hizmetiyle aynı kurumsal çatı altına taşıyor. Bu yapısal uyum, Musk'ın uzay tabanlı yapay zekâ hesaplama kapasitesi için iki ila üç yıl içinde yörünge veri merkezleri kurma hedefiyle örtüşüyor.

