Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı

Missouri eyaleti, Bitcoin (BTC) rezervi oluşturmaya yönelik yasal düzenleme sürecinde yeni bir adım attı. Cumhuriyetçi Temsilci Ben Keathley tarafından sunulan HB 2080 numaralı yasa tasarısı, eyalet hazinesinde bir Bitcoin Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını ve Missouri Eyalet Saymanlığı'nın belirli koşullar altında Bitcoin alım, yatırım ve saklama yetkisine sahip olmasını öngörüyor.

TASARININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Tasarıya göre Eyalet Saymanı, Missouri'de ikamet eden vatandaşlardan veya devlet kurumlarından Bitcoin bağışı, hibe ya da yardımı kabul edebilecek. Saklanan varlıkların herhangi bir satış, devir veya dönüştürme işlemine tabi tutulmadan en az beş yıl süreyle elde tutulması zorunlu olacak. Tasarı ayrıca Saymana, eyalet fonlarını kullanarak kripto para satın alma yetkisi veriyor ve Missouri'deki devlet kurumlarının vergi, harç ve diğer ödemeler için onaylı dijital varlıkları kabul etmesine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra Saymanın, fonun faaliyetlerini detaylandıran iki yıllık bir kamu raporu hazırlaması da öngörülüyor.

Yasa tasarısı, Ocak 2026'da birinci ve ikinci okumalarının ardından 19 Şubat'ta Meclis Ticaret Komitesi'ne havale edildi.

İKİNCİ GİRİŞİM

Söz konusu tasarı, Keathley'nin Missouri'de bir Bitcoin hazinesi oluşturmaya yönelik ikinci denemesini temsil ediyor. Temsilcinin Şubat 2025'te sunduğu HB 1217 numaralı önceki tasarı da benzer şekilde Saymanın saklama sorumluluğunda bir Bitcoin rezerv fonu kurulmasını amaçlıyordu. Ancak tasarı, Mart 2025'te Meclis Hükümetler Arası İlişkiler Özel Komitesi'nde görüşülmesine rağmen ilerleme kaydedemedi ve yasama dönemi sona ermeden önce komitede düştü.