Haberler

Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı

Missouri, Bitcoin rezerv fonu oluşturmayı hedefleyen yasa tasarısını komiteye taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Missouri Temsilciler Meclisi, eyalet hazinesinde bir Bitcoin Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını öngören yasa tasarısını Ticaret Komitesi'ne iletti. Geçen yıl sonuçsuz kalan benzer bir girişimin ardından yenilenen tasarı, eyalet düzeyindeki kripto hazine tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Missouri eyaleti, Bitcoin (BTC) rezervi oluşturmaya yönelik yasal düzenleme sürecinde yeni bir adım attı. Cumhuriyetçi Temsilci Ben Keathley tarafından sunulan HB 2080 numaralı yasa tasarısı, eyalet hazinesinde bir Bitcoin Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını ve Missouri Eyalet Saymanlığı'nın belirli koşullar altında Bitcoin alım, yatırım ve saklama yetkisine sahip olmasını öngörüyor.

TASARININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Tasarıya göre Eyalet Saymanı, Missouri'de ikamet eden vatandaşlardan veya devlet kurumlarından Bitcoin bağışı, hibe ya da yardımı kabul edebilecek. Saklanan varlıkların herhangi bir satış, devir veya dönüştürme işlemine tabi tutulmadan en az beş yıl süreyle elde tutulması zorunlu olacak. Tasarı ayrıca Saymana, eyalet fonlarını kullanarak kripto para satın alma yetkisi veriyor ve Missouri'deki devlet kurumlarının vergi, harç ve diğer ödemeler için onaylı dijital varlıkları kabul etmesine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra Saymanın, fonun faaliyetlerini detaylandıran iki yıllık bir kamu raporu hazırlaması da öngörülüyor.

Yasa tasarısı, Ocak 2026'da birinci ve ikinci okumalarının ardından 19 Şubat'ta Meclis Ticaret Komitesi'ne havale edildi.

İKİNCİ GİRİŞİM

Söz konusu tasarı, Keathley'nin Missouri'de bir Bitcoin hazinesi oluşturmaya yönelik ikinci denemesini temsil ediyor. Temsilcinin Şubat 2025'te sunduğu HB 1217 numaralı önceki tasarı da benzer şekilde Saymanın saklama sorumluluğunda bir Bitcoin rezerv fonu kurulmasını amaçlıyordu. Ancak tasarı, Mart 2025'te Meclis Hükümetler Arası İlişkiler Özel Komitesi'nde görüşülmesine rağmen ilerleme kaydedemedi ve yasama dönemi sona ermeden önce komitede düştü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur