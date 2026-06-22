Michael Saylor'dan yeni Bitcoin alım mesajı

Strategy'nin alım grafiği, Bitcoin yatırımcılarının yakından izlediği bir sinyale dönüştü. Grafikteki noktalar geçmiş alımları gösteriyor ve Saylor, şirketin varlıklarına ilişkin resmi güncellemeler öncesinde benzer paylaşımları daha önce de yaptı. Bu kez paylaşım, Strategy'nin bu ay yaşanan küçük bir Bitcoin satışının ardından alımlara yeniden başlamasının üzerine geldi.

Söz konusu satış, şirketin uzun süredir kesintisiz süren birikimini bozduğu için dikkat çekmişti ancak Strategy adımın küçük olduğunu ve Bitcoin planını değiştirmediğini belirtmişti. Şirketin alım faaliyeti, zayıf fiyat dönemlerinde büyük hazine alıcılarının aktif kalıp kalmadığını gösterdiği için Bitcoin piyasası açısından önem taşıyor. Bitcoin son dönemde geniş çaplı bir geri çekilmenin ardından yaklaşık 64 bin dolar civarında işlem görüyor.

STRATEGY ALIMLARINA 1.587 BTC İLE DEVAM ETTİ

Basına yansıyan bilgilere göre Strategy, satışın ardından yaklaşık 100 milyon dolara 1.587 Bitcoin aldı. Bu alımla şirketin toplam rezervi 846.842 BTC'ye yükseldi. Strategy, daha önceki 32 BTC'lik satışı bir süreç testi olarak tanımlamıştı. Bu satış, şirketin kamuoyu imajını uzun vadeli Bitcoin birikimi üzerine kurması nedeniyle tartışma yaratmıştı. Bazı piyasa gözlemcileri, imtiyazlı hisse temettülerinin ileride daha fazla satışı zorlayıp zorlamayacağını sordu.

Blockstream CEO'su Adam Back, bir röportajda bu endişeye karşı çıktı. Bugün basına yansıyan bilgilere göre Back, Strategy'nin küçük satışının düşüş işareti olmadığını ve şirketin Bitcoin'i hazine yönetiminin bir parçası olarak kullanabildiğini gösterdiğini söyledi. JPMorgan ise Strategy'nin, temettü ihtiyacına bağlı olası Bitcoin satışlarına yönelik endişeleri azaltmak için dolar rezervlerini artırmaya devam etmesi gerekebileceği uyarısında bulundu. Banka yine de Strategy'nin Bitcoin alımlarının 2026'da yaklaşık 32 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

SAYLOR'DAN BİTCOİN TOPLULUĞUNA BİRLİK ÇAĞRISI

Saylor, ayrı bir X paylaşımında Bitcoin topluluğuna birlik çağrısı yaptı. "Bitcoinciler önemli olan yüzde 99'da hemfikir." diyen Saylor, küresel sermaye Bitcoin ağına henüz neredeyse hiç girmemişken kullanıcıların kalan yüzde 1'in kendilerini bölmesine izin vermemesi gerektiğini yazdı. Fırsatı iç tartışmalardan daha büyük gören Saylor, "Fırsat tartışmadan daha büyük." sözlerini ekledi.

Bu mesaj, Saylor'ın nokta paylaşımıyla aynı çizgide duruyor. Strategy birikime odağını korurken Saylor, topluluğun dikkatini bölünmeye değil benimsenmeye vermesini istiyor.