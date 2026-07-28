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Metaplanet'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor

Metaplanet'in Bitcoin alımları büyük bir planı gizliyor
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Yatırım araştırma şirketi Benchmark, yatırımcıların Metaplanet'in yakın zamanda satın aldığı Siiibo Securities'in önemini hafife aldığını savundu. Aracı kuruma göre bu adım, Bitcoin destekli "Bitbonds" tahvilleri ve Japonya'da yeni bir tokenlaştırılmış sabit getiri piyasası için zemin hazırlayabilir.

Metaplanet, Siiibo Securities'i 2,1 milyar yene (yaklaşık 13 milyon dolar) satın almıştı. Benchmark analisti Mark Palmer, piyasanın bu anlaşmayı büyük ölçüde küçük bir ek yatırım olarak okuduğunu, oysa geçen hafta Metaplanet'in Bitcoin Stratejisi Direktörü Dylan LeClair ile yaptıkları görüşmenin bu okumanın şirketin planlarını fazlasıyla eksik yansıttığını ortaya koyduğunu yazdı.

Palmer'a göre satın alma, Metaplanet'e Japonya'da menkul kıymet yapılandırma ve dağıtma imkânı tanıyan birinci tür finansal araç işletmecisi lisansını kazandırdı. LeClair'e göre bu tür lisanslar sıfırdan alınmak istendiğinde başvuru ve edinme süreci genellikle birkaç çeyrek ya da daha uzun sürüyor.

ARACI KURUM BİTCOİN DESTEKLİ TAHVİLİN TEMELİ OLACAK

Benchmark'a göre aracı kurum, Metaplanet'in kendi Bitcoin alımları için bir fonlama kanalı olmaktan çok, "Bitbonds" adı verilen tokenlaştırılmış tahvillere dayalı yeni bir Bitcoin destekli sabit getiri piyasasının temeli haline gelecek. LeClair, uzun vadeli hedeflerinin Metaplanet Securities'i, Bitcoin hazine stratejisi benimsemek isteyen bir şirketin Bitcoin alımlarını finanse etmek için borçlanabileceği bir platform haline getirmek olduğunu belirtti.

Şirket, yaklaşık yüzde 4 ile yüzde 6 getiri sunan bu Bitcoin destekli tahvilleri piyasaya sürmeyi, ardından bunları stablecoin ile ödeme yapılacak biçimde zincir üstüne taşımayı ve önümüzdeki birkaç yılda bir ikincil piyasa kurmayı öngörüyor. Rapora göre bu, Metaplanet'in "Project Nova" yol haritasının bir uzantısı. Söz konusu yol haritası, nakit akışı olan işletmeleri satın alarak ve Bitcoin tabanlı finansal altyapı kurarak şirketi kurumsal bir Bitcoin hazinesinin ötesine taşımayı amaçlıyor. Palmer, piyasanın Metaplanet'i hâlâ pasif bir Bitcoin aracı gibi fiyatladığını, oysa şirketin bütün bir sermaye piyasasını sıfırdan kurmaya hazırlandığını yazdı. LeClair ise bu çabayı "Bitcoin'i merkezine alan, Japonya'dan çıkan yeni tür bir finans kuruluşu" kurmak olarak özetledi.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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