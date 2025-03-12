Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo borsasında işlem gören yatırım şirketi Metaplanet, hazinesine 162 Bitcoin (BTC) daha ekleyerek toplam varlığını 3.050 BTC'ye yükseltti. CEO Simon Gerovich, son alımın Bitcoin başına 83.123 dolar fiyatla gerçekleştiğini ve yaklaşık 13,5 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

Metaplanet, 2024 Nisan ayında başlattığı Bitcoin satın alma stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Şirket kurumsal hazine operasyonlarını Aralık ayında temel iş kolu olarak belirleyerek bu alandaki ciddiyetini ortaya koydu. Bu yılın sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 sonuna kadar ise 21.000 BTC edinme hedefine yönelik çalışmalarını hızlandıran şirket, geçtiğimiz hafta da 497 BTC daha satın almıştı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı mevcut piyasa kurlarında 249,4 milyon dolar değerine ulaşırken, hisse fiyatı gün ortasında yüzde 8,1 artış kaydetti.

Metaplanet 13,5 Milyon Dolarlık Yeni Bitcoin Alımı Yaptı

Japonya merkezli yatırım firması Metaplanet, kurumsal düzeydeki Bitcoin stratejisinde önemli bir adım daha attı. Şirket bu yıl içerisinde toplam 1.300 BTC'den fazla satın aldı. Metaplanet'in son alımı, Bitcoin fiyatının 81.847 dolar seviyesinde seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Şirketin hisse değeri, Bitcoin alım haberinin duyurulmasının ardından Tokyo borsasında önemli bir yükseliş kaydetti. Yahoo Finance verilerine göre Metaplanet hisseleri, öğleden sonra işlemlerinde 3.610 yene kadar yükseldi. Bu artış, şirketin Bitcoin odaklı stratejisinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor.

Metaplanet'in toplamda 3.050 BTC'lik varlığı mevcut piyasa kuru üzerinden yaklaşık 249,4 milyon dolar değerinde bulunuyor. Ancak şirket bu BTC'leri ortalama 253,7 milyon dolara satın aldı. Bu durum, Bitcoin'in kısa vadeli dalgalanmalarından bağımsız olarak uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlendiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin alanında kurumsal yatırımların artması, kripto para varlık sınıfına olan kurumsal güvenin güçlendiğini gösteriyor. Metaplanet gibi borsaya kote şirketlerin Bitcoin satın alma stratejilerini şeffaf bir şekilde duyurmaları, piyasaya olan güveni artırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
title