Metaplanet agresif Bitcoin stratejisini sürdürüyor

Japonya merkezli kuruluş Metaplanet'in agresif Bitcoin biriktirme stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Şirket son satın alımla birlikte Bitcoin başına ortalama 115.895 dolar ödeyerek toplam yatırım tutarını 1,78 milyar dolara çıkardı. Bu hamle, şirketin daha önce açıkladığı 3,7 milyar dolarlık sermaye artırım planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet Küresel Bitcoin Sıralamasında Yedinci Sırada

Metaplanet'in sürekli Bitcoin alım stratejisi, şirketin hisse başına Bitcoin değerini artırma hedefiyle uyumlu hareket ediyor. CEO Simon Gerovich'in açıklamalarına göre, şirket Bitcoin standardında faaliyet göstererek uzun vadeli hissedar değeri yaratmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım, geleneksel kurumsal hazine yönetiminden radikal bir sapma anlamına geliyor. Metaplanet, perpetual (sürekli) tercihli hisse ihracı yoluyla kaynak toplama planlarını cuma günü açıkladı. Şirket bu yöntemle 555 milyar yen (3,7 milyar dolar) tutarında finansman sağlamayı hedefliyor.

Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda "Hedefimiz Bitcoin satın almak için sermaye toplama konusunda birden fazla araca sahip olmak." dedi. CEO, "Bitcoin standardında, misyon sürekli olarak hisse başına Bitcoin'i büyütmektir. Perpetual tercihli hisse ihracı, uzun vadeli hissedar değerini maksimize etmek için tasarlanmış oldukça artırıcı bir araçtır." ifadelerini kullandı.

Bitcointreasuries verilerine göre, Metaplanet toplam 17.595 BTC holdingleriyle şu anda Bitcoin rezervlerinde küresel olarak Strategy, MARA, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company, Riot ve Trump Media'nın ardından yedinci sırada yer alıyor. Bu sıralama, şirketin kurumsal Bitcoin benimsemesindeki kararlı duruşunu gösteriyor.

Yahoo Finance verilerine göre, Metaplanet'in hisse senedi Japonya'da pazartesi öğlen saatlerinde yüzde 4,7 düştü. Bu arada Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,8 artarak 114.645 dolardan fiyatlandı ve hafta sonu düşüşünden hafifçe toparlandı.