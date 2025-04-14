Metaplanet 5000 Bitcoin (BTC) hedefine yaklaştırıyor

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, 14 Nisan tarihli X (eski adıyla Twitter) paylaşımında şirketin Bitcoin varlıklarını duyurdu. Son alım, Bitcoin başına yaklaşık 11,85 milyon yen (82.549 dolar) ortalama fiyatla elde edilen, 3,78 milyar yen (26,3 milyon dolar) değerinde 319 BTC olarak gerçekleşti. Agresif hazine stratejisiyle dikkat çeken şirket, Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor.

Metaplanet Bitcoin Varlıklarını 386 Milyon Dolara Çıkardı

Metaplanet, hazine stratejisinin etkinliğini ölçmek için BTC Yield metriğini kullanıyor. Bu metrik, Bitcoin varlıklarının tamamen seyreltilmiş hisse sayısına göre büyümesini hesaplıyor. Şirketin BTC Yield metriği 2024'ün 4. çeyreğinde yüzde 309,8 ve 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 95,6 artış gösterdi.

Tokyo borsasında listelenen Metaplanet, Nisan ayının başlarında hazinesine yaklaşık 13,4 milyon dolar değerinde 160 BTC daha ekledi. Şirket, agresif yatırım stratejisini desteklemek için hisse senedi ve borç karışımı yoluyla fon topluyor.

Bu finansman stratejisi, sıfır kuponlu tahvil ihraçları ve EVO FUND ile hisse senedi edinme haklarını içeriyor. Metaplanet, Ocak ayından bu yana "210 Milyon Planı" kapsamında beş dilim halinde 21 milyon hisse ihraç etti. Şirket son olarak 14. ve 17. hisse senedi hakları serisi kapsamında 8,6 milyon ve 4,2 milyon hisse kullandı. Bugüne kadar 35 milyar yenin üzerinde fon toplayan şirket, planlanan 21 milyon hisse ihracının yaklaşık yüzde 42'sini tamamlamış durumda.

Bitcoin Treasuries verilerine göre, Metaplanet şu anda Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda. Küresel olarak ise, ABD merkezli Strategy şirketi yaklaşık 44,5 milyar dolar değerinde 528.185 BTC ile en büyük kurumsal yatırımcı olmaya devam ediyor.