Merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky token planlarını açıkladı

Merkezi olmayan sosyal ağ Bluesky, Blockchain Capital öncülüğündeki 15 milyon dolarlık yatırım turu ile büyüme planlarını hızlandırıyor. Jack Dorsey destekli platform, piyasaya token sürmeme kararı alarak kullanıcı deneyimine odaklanacağını vurguluyor. Bu stratejiyle Bluesky, sosyal medya ekosisteminde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Merkezi Olmayan Sosyal Medya Platformu Token Çıkarmayacak

Sosyal medya dünyasının yenilikçi platformu Bluesky, önemli bir finansman başarısına imza attı. Blockchain Capital önderliğinde gerçekleşen yatırım turuyla 15 milyon dolar kaynak sağlayan şirket, dikkat çekici bir büyüme stratejisi ortaya koydu.

Platformun blogundan yapılan duyuruya göre, kısa bir süre önce tamamlanan yatırım turuna Alumni Ventures, True Ventures ve SevenX gibi önemli yatırımcılar da destek verdi. Yatırım turunun bir diğer önemli sonucu ise Blockchain Capital'in genel ortağı Kinjal Shah'ın şirketin yönetim kuruluna katılması oldu.

Bluesky, yılın başından bu yana açık platform stratejisiyle 13 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmayı başardı. Platform, kullanıcı deneyimini ön planda tutan yaklaşımıyla dikkat çekerken, kripto para ve NFT gibi finansal araçları kullanmama kararını net bir şekilde duyurdu.

Platformun gelir modeli konusunda da önemli açıklamalar yapıldı. Temel hizmetlerini ücretsiz sunmaya devam edecek olan Bluesky, yüksek kaliteli video yüklemeleri ve özel profil düzenlemeleri gibi ileri düzey özellikleri abonelik sistemi üzerinden kullanıma açmayı planlıyor. Ancak şirket, ücretli kullanıcılara herhangi bir statü ayrıcalığı tanımayacağını vurguladı.

Öte yandan, platformun kurucusu Jack Dorsey'in moderasyon araçları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yönetim kurulundan ayrılması, şirketin merkeziyetsizlik hedefinden uzaklaşabileceği endişelerini gündeme getirdi. Bu gelişme, Dorsey'in Twitter döneminde yaşadığı benzer zorlukları hatırlattı.

Blockchain Capital'in başarılı yatırımları arasında Anchorage, BitGo ve Coinbase gibi önemli şirketler bulunuyor. Şirketin genel ortağı Shah, bu iş birliğiyle merkezi olmayan sosyal medyanın yaygınlaşmasını ve kullanıcı odaklı bir ekosistemin gelişmesini hedeflediklerini belirtti.