MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı

MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı
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Dev Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, Two Prime'a 20 milyon dolar yatırım yaparak Bitcoin tahsisini 2 bin BTC'ye çıkardı. MARA bu hamlesiyle Saylor stratejisine devam ediyor.

Bitcoin madencisi MARA Holdings, yatırım danışmanı Two Prime'a 20 milyon dolarlık azınlık yatırımı gerçekleştirdi. Anlaşmayla şirketin Bitcoin tahsisi 500'den 2 bin BTC'ye yükselirken Michael Saylor'ın hazine stratejisi örnek alındı.

MARA Holdings 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Bitcoin Alımını Sürdürüyor

Bitcoin madenciliği alanında önemli bir aktör olan MARA Holdings, kurumsal Bitcoin yatırım danışmanlığı hizmeti sunan Two Prime şirketinden azınlık hissesi aldı. Bu yatırım çerçevesinde MARA, Two Prime'a 20 milyon dolar değerinde öz sermaye aktarırken, şirkette tuttuğu Bitcoin miktarını da 500 BTC'den 2000 BTC'ye yükseltti. MARA'nın Bitcoin'leri, Two Prime'ın yönetimindeki özel bir hesapta tutularak, pasif varlık olmaktan çıkarılıp, düzenli getiri elde etmek üzere kullanılacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayıtlı olan Two Prime, kurumsal yatırımcılara ve profesyonellere Bitcoin'e yatırım yapma imkânı sağlıyor. MARA'nın bu hamlesi, MicroStrategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın izlediği aktif Bitcoin yönetimi stratejisini anımsatıyor. MARA CFO'su Salman Khan, şirketin Bitcoin rezervlerini yalnızca fiyat artışına dayalı pasif bir varlık olmaktan çıkararak, gelir üreten aktif bir enstrümana dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.

Bitcoin'de gerçekleşen son halving etkinliği sonrası madencilik şirketleri artan enerji ve ekipman maliyetleri ile azalan blok ödüllerinin baskısını hissediyor. Bu durum MARA'ya da yansıdı ve şirket, ilk çeyrekte cirosunu yaklaşık yüzde 30 artırarak 214 milyon dolara çıkarmasına rağmen, 533 milyon dolar net zarar açıkladı. Benzer zorluklarla mücadele eden Core Scientific ve HIVE Digital gibi şirketler ise yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarına yönelmeye başladı.

Öte yandan Core Scientific'in geleceği, CoreWeave tarafından gerçekleştirilen 9 milyar dolarlık hisse takasıyla daha da belirsizleşti. CoreWeave'in Core Scientific'in altyapısını kripto para madenciliği yerine HPC operasyonlarına kaydırabileceği veya kripto varlıklarını tamamen elden çıkarabileceği ifade ediliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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