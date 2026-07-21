Londra Borsası işlem saatlerini uzatmak için gece platformu kuruyor

2027'nin ilk yarısında devreye girmesi planlanan platform, borsanın ana piyasasından bağımsız çalışacak. Yeni platform, Londra saatiyle akşam 17.00 ile sabah 07.50 arasında işleyecek ve gün sonu işlemleri için akşam 18.30 ile 19.00 arasında 30 dakikalık bir ara verecek. Ana piyasa ise 08.00 ile 16.30 arasındaki standart saatlerini korumayı sürdürecek. Platform başlangıçta, Birleşik Krallık ve ABD borsalarını izleyen fonlar gibi borsa yatırım ürünlerine erişim sağlayacak.

LSE üst yöneticisi Julia Hoggett, gazeteye verdiği demeçte girişimin büyük ölçüde bireysel yatırımcı talebini, özellikle de uluslararası yatırımcıların ilgisini karşılamayı amaçladığını söyledi. Hoggett'e göre bireysel yatırımcılar, Londra'nın kendine özgü saat dilimi sayesinde yalnızca Birleşik Krallık varlıklarına değil küresel varlıklara da erişmek istiyor. Yöneticiye göre kurumsal yatırımcıların bireysel emir akışıyla etkileşim kurma ilgisi de artıyor.

BORSA 2.600'DEN FAZLA ÜRÜNE ERİŞİMİ GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYOR

Borsa nihai olarak, LSE'de listelenen 2.600'den fazla borsa yatırım ürününün işlem saatlerini uzatmayı hedefliyor. Hoggett, tek tek hisselere erişimi genişletmenin ek zamanlama ve düzenleme unsurlarını çözmeyi gerektireceği için bu ürünlerle başlamayı tercih ettiklerini belirtti. Borsanın yeni ürün, piyasa yapısı ve hisse senetleri başkanı Simon McQuoid-Mason ise yeni platformun, şirketlerin yapay zeka destekli araçları giderek daha fazla benimsemesiyle ajan tabanlı işlem yetenekleri gözetilerek tasarlandığını aktardı. Bu araçlar portföy analizi, piyasa değerlendirmesi, portföy yeniden konumlandırması ve işlem gerçekleştirme alanlarında kullanılıyor.

GELENEKSEL BORSALAR İŞLEM SAATİ YARIŞINA GİRDİ

Planlanan adım, geleneksel finans piyasalarında işlem saatlerinin uzatılmasına yönelik daha geniş bir eğilimi izliyor. Borsalar, yatırımcıların kesintisiz piyasa erişimi talebine ve zaten 7/24 çalışan kripto platformlarından gelen artan rekabete yanıt veriyor. CME Group, kripto vadeli işlem ve opsiyon işlemlerini mayısta 7/24 takvime taşıdı. Nasdaq, New York Borsası ve Cboe Global Markets de işlem saatlerini uzatan uygulamalar başlattı ya da bu yönde planlar açıkladı. New York Borsası ayrıca bu yılın başında, blok zinciri tabanlı 7/24 tokenlaştırılmış menkul kıymet işlemi için Securitize ile ortaklık kurdu.

Kripto tabanlı platformlar ise yıllardır kesintisiz piyasa erişimi sunuyor. Binance, OKX ve Bybit gibi borsalar kripto varlıklarda 7/24 işlem sağlıyor. Bu platformlar, tokenlaştırılmış varlıklar ile hisse senetleri, emtia ve fonlara bağlı sürekli sözleşmeler gibi geleneksel piyasalara bağlı ürünlere de açıldı.

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