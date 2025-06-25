Lider Güney Kore bankalarından stablecoin hamlesi

Lider Güney Kore bankalarından stablecoin hamlesi
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KB Kookmin Bank öncülüğünde Güney Kore'nin sekiz önde gelen bankası, Kore wonu destekli stablecoin çıkarmak için ortaklık kuruyor. Ülkenin en büyük bankası KBKRW ve KRWKB dahil 17 ticari marka başvurusu yaptı. Proje 2025 sonunda hayata geçecek ve yerel ekonomiye küresel yatırım çekmeyi hedefliyor.

Güney Kore'nin finansal sektöründe dönüm noktası niteliğinde bir hamle yaşanıyor. KB Kookmin, Shinhan, Woori ve Nonghyup gibi ülkenin bankacılık sektörünün liderleri, stablecoin alanında ortak hareket etmeye hazırlanıyor. Bu girişim hem teknolojik bir hamle hem de Güney Kore'nin küresel kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirecek stratejik bir proje olarak gösteriliyor.

Güney Koreli Bankalar Dijital Won Projesi İçin Birleşiyor

KB Kookmin Bank, Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne (KIPRIS) 17 farklı ticari marka başvurusu sundu. KBKRW, KRWKB, KBST ve KRWST gibi dijital varlık kısaltmalarını içeren bu başvurular, bankanın stablecoin alanındaki ciddi niyetlerini ortaya koyuyor.

Projeye dahil olan sekiz bankacılık kurumu arasında KB Kookmin, Shinhan, Woori, Nonghyup, IBK, Suhyup, Citi Korea ve Standard Chartered Korea yer alıyor. Bu liste ülkenin en büyük beş bankasından dördünü kapsıyor.

Ortak girişim, yerel Blockchain savunuculuk organı OBDIA ve bankalar arası ödeme sistemi işletmecisi KFTC ile birlikte hareket edecek. OBDIA yerel bir Blockchain savunuculuk organı olarak, KFTC ise ülkenin bankalar arası ödeme sistemini yöneten kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak projede yer alıyor.

KakaoPay'in geçen hafta benzer ticari marka başvuruları yapması sonrası KB Kookmin'in hamlesi sektördeki rekabetin kızıştığını gösteriyor. Bu durum Güney Kore'nin dijital ödeme ekosisteminde büyük oyuncular arasında yaşanan stratejik rekabeti yansıtıyor.

Projenin hayata geçmesi 2025 sonunda veya 2026 başında bekleniyor. Projenin zamanlaması, Güney Kore'nin stablecoinler etrafındaki devam eden yasama çabalarıyla uyumluluk gösteriyor. Yakın zamanda seçilen Başkan Lee Jae Myung'un özel sektörle ortaklık halinde Kore wonu destekli stablecoinleri onaylama ve teşvik etme sözü, projeye olan desteği pekiştiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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