Ledn Tether Gold'u (XAUT) teminat olarak kabul etmeye başladı

Ledn, müşterilerin XAUT'u nakit için satmak yerine kredilerde teminat olarak kullanabileceğini duyurdu. Şirket, "XAUT destekli krediler devreye girdiğinde, tıpkı Bitcoin karşılığında borçlandığınız gibi altınınız karşılığında da borçlanabileceksiniz." dedi.

Şirketin mevcut kredi modelinde müşteri teminatı bire bir tutuluyor. Bu teminat yeniden teminat olarak kullanılmıyor, ödünç verilmiyor veya getiri üretmek için değerlendirilmiyor. Krediler, Tether'in USDT veya USAt stablecoinleriyle veriliyor ve geri ödeniyor. Aylık sabit ödeme olmadan istenildiği zaman kapatılabiliyor. Tether, GENIUS Yasası'na uyacak biçimde tasarlanan USAt'ı ocakta ABD'de piyasaya sürmüştü.

Yeni hizmet, kredi teminatı olarak kullanılabilen dijital varlıkların kapsamını genişletiyor ve yatırımcılara vergiye tabi bir satış tetiklemeden likiditeye erişmenin bir başka yolunu sunuyor. Bitcoin destekli kredi kripto piyasasında yaygınlaşmışken tokenize altının eklenmesi, altın fiyatları rekor seviyelere yakınken gerçek dünya varlıklarını dijital finansal hizmetlere taşıma çabasını yansıtıyor. Yeni ürünler, Ledn'in faaliyet gösterdiği çoğu ülkede devreye giriyor ancak şu anda Kanada ve Avrupa Birliği'nde sunulmuyor.

TETHER GEÇEN YIL LEDN'E STRATEJİK YATIRIM YAPMIŞTI

Tether ile Ledn arasında mevcut bir ilişki bulunuyor. Stablecoin ihraççısı Kasım 2025'te kredi platformuna stratejik bir yatırım yapmıştı. Ledn'in açıklamasına göre Tether'in elinde yaklaşık 23 milyar dolarlık külçe altın bulunuyor ve her XAUT, İsviçre kasalarında tutulan bir troy ons fiziki altını temsil ediyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, dijital varlıkların küresel ekonomide giderek daha önemli hale geldiğini belirterek XAUT, USDT ve USAt'ın uzun vadeli mülkiyetle finansal esnekliği birleştiren çözümlere yönelik talebi karşıladığını söyledi.

Ledn, her kredinin ömrü boyunca müşteri varlıklarını güvende tutmak için saklama, risk yönetimi ve tasfiye sistemi işletiyor. Şirket, 2018'den bu yana 10 milyar doları aşkın kredi kullandırdığını belirtti. Kurucu ortak Adam Reeds, "Bu, Bitcoin'den uzaklaşma değil." dedi. Reeds'e göre Bitcoin müşterilerin servet inşa etme biçiminin merkezinde kalmayı sürdürüyor, altın ise en eski değer saklama aracına uygulanan aynı sert varlık mantığıyla onun yanında yer alıyor.

TOKENİZE EMTİA RWA PİYASASININ YÜZDE 17'Sİ OLDU

Duyuru, emtianın tokenizasyon piyasasında giderek daha belirgin bir rol oynadığı bir döneme denk geldi. Token Terminal'in yakın tarihli bir raporuna göre tokenize finansal varlıklar 43 milyar doları aştı. Emtia bu piyasanın yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor. Emtia türevleri ve vadeli işlemlerin aksine altın gibi tokenize varlıklar dayanak varlıkla destekleniyor. Bu da sahiplerine doğrudan mülkiyet sağlarken Blockchain ağlarında daha hızlı transfer ve işlem imkânı sunuyor.

Tether Gold, bu yılki külçe altın rallisinden yararlandı. Altın, troy ons başına 5.600 doların üzerindeki rekor seviyelere tırmanırken tokenin piyasa değeri büyüdü. Değerli metal o zamandan bu yana ons başına yaklaşık 4.300 dolara geriledi ancak yıl bazında hâlâ artıda kaldı. Öte yandan kripto kredi alanı, 2022'de BlockFi, Celsius, Genesis ve Voyager Digital gibi merkezi kredi şirketlerinin iflasıyla ciddi darbeler almıştı.