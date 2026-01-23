Ledger, 4 milyar dolar değerlemeyle New York'ta halka arz hazırlığında

Ledger, New York borsasında halka arz planları için yatırım bankalarıyla görüşmelere başladı. Konuya yakın kaynaklar, şirketin 4 milyar doların üzerinde bir değerleme hedeflediğini ve sürecin bu yıl sonuçlanabileceğini belirtti. Planlar henüz kesinleşmedi ve değişebilir.

NEW YORK'TA PARA VAR

Paris merkezli şirketin ABD'de halka arz değerlendirdiği ilk kez Kasım ayında gündeme gelmişti. CEO Pascal Gauthier o dönemde verdiği röportajda, "Kripto için para bugün New York'ta, dünyanın başka hiçbir yerinde değil, kesinlikle Avrupa'da değil." ifadelerini kullanmıştı.

Ledger, 2014 yılında kuruldu ve Singapur merkezli True Global Ventures ile 10T Holdings gibi yatırımcılardan fon aldı. Şirket 2023'te 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Hedeflenen 4 milyar dolarlık halka arz değerlemesi, bu rakamın yüzde 167 üzerinde.

Gauthier, Kasım ayında şirketin 2025 gelirinin üç haneli milyon euro aralığına ulaştığını açıklamış ve bunu kripto sahiplerinin artan güvenlik kaygılarına bağlamıştı. Blockchain analiz firması Chainalysis'e göre geçen yıl kripto dolandırıcılıkları ve hacklerle 17 milyar dolar çalındı.

KRİPTO IPO'LARI HIZLANIYOR

Ledger'ın potansiyel halka arzı, ABD ve Avrupa'da kripto şirketlerinin borsaya açılma dalgasının ardından geliyor.

Kripto saklama şirketi BitGo, Perşembe günü New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. Şirket, A Sınıfı hisselerini 18 dolardan satışa sunarak 212,8 milyon dolar topladı ve 2 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. BitGo hisseleri açılışta yüzde 36 yükseldi, ardından geri çekilerek ilk gününü 18,49 dolardan kapattı. Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun desteklediği YZi Labs, BitGo'nun halka arzına stratejik yatırımcı olarak katıldı.

BitGo'nun halka arzı, 2026'nın ilk büyük kripto halka arzı oldu. 2025'te birçok şirket bu yola girmişti. Stablecoin ihraççısı Circle, Haziran'da New York Borsası'nda işlem görmeye başlarken, kripto borsası Bullish Ağustos'ta aynı borsada halka açılarak 1,1 milyar dolar topladı. Winklevoss kardeşlerin yönettiği Gemini ise Nasdaq'ta 425 milyon dolar topladı ve A Sınıfı hisselerini beklenen 24-26 dolar aralığının üzerinde 28 dolardan fiyatladı.

ABD dışında ise Viyana merkezli kripto borsası Bitpanda'nın 2026'nın ilk yarısında Almanya'da 4,6 milyar ila 5,8 milyar dolar aralığında değerlemeyle halka arz planladığı bildiriliyor.