Latin Amerika'nın yeni yatırım tercihi herkesi şaşırttı

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Latin Amerika'da yaşanan ekonomik belirsizlikler, bölge insanlarını stablecoinlere yönlendirdi. Circle'ın USDC ve Tether'in USDT'si, özellikle Arjantin'de yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele eden kullanıcılar için değer deposu haline geldi.

Latin Amerika'daki yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, bölge insanlarını daha stabil varlıklara yönlendiriyor. 2024 yılında, özellikle Circle'ın USDC ve Tether'in USDT stablecoinleri, bölgede ciddi bir benimseme kazandı. Bu kripto paralar, Bitso borsasında yıl içinde yapılan toplam alımların büyük bir kısmını oluşturdu.

USDC ve USDT Latin Amerika'da Güvenli Liman

Latin Amerika'da stablecoin kullanımı yükselişe geçerken, Circle'ın USDC'si 2024 yılında Bitso platformundaki kripto alımlarında en büyük paya sahip oldu. Kripto para borsası Bitso'nun 12 Mart'ta yayınladığı "Latin Amerika Crypto Landscape" raporunun üçüncü baskısına göre, USDC ve USDT stablecoinleri bölgede bir "değer deposu" rolü üstleniyor ve geçtiğimiz yıl içinde Bitso'daki toplam satın alımların yüzde 39'unu oluşturuyor.

Rapor, platformda stablecoin benimsenmesinde önemli bir artış olduğunu ve toplam stablecoin alımlarının 2023'e kıyasla yüzde 9 yükseldiğini vurguladı. Bitso, Latin Amerika'daki yüksek enflasyon ve para birimi değer kayıplarıyla karakterize edilen zorlu makroekonomik koşulların, özellikle stablecoinler olmak üzere kripto para birimlerinin değer deposu olarak benimsenmesini hızlandırdığını belirtti.

Stablecoin alımları artarken Bitcoin, Bitso'daki işlem hacminde belirgin bir düşüş yaşadı. BTC'nin payı 2023'ün ikinci yarısında yüzde 38'den 2024'te yüzde 22'ye geriledi. Bitso'ya göre bu düşüş, yatırımcıların uzun vadeli değer artışından kâr etmek için Bitcoin'i satın alıp ellerinde tutma stratejisini (hodl) benimsediklerini gösteriyor. Bu eğilim, Bitcoin'in Aralık ayında ilk kez 100.000 dolar seviyesini aşmasıyla oluşan 2024 boğa piyasasıyla aynı döneme denk geldi.

Bitso kullanıcıları 2024'te Bitcoin alımlarını azaltırken, satın alma aktivitesi USDC ve USDT gibi stablecoinlere kaydı. USDC yüzde 24'lük payla en çok tercih edilen kripto para birimi olurken, USDT alımları toplam kripto alımlarının yüzde 15'ini oluşturdu.

Latin Amerika ülkeleri arasındaki bölgesel farklılıklar incelendiğinde, yüzde 100'ü aşan enflasyon oranlarıyla bilinen Arjantin'de USDT kullanımına büyük bir eğilim olduğu görüldü. Rapora göre, Arjantinli Bitso kullanıcıları 2024'te çoğunlukla USDT ve USDC alımlarını tercih ederek ülkedeki tüm kripto alımlarının sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 22'sini bu iki stablecoine yönlendirdi. Öte yandan, Arjantin'deki Bitcoin alımlarının payı yalnızca yüzde 8 ile analiz edilen diğer ülkeler arasında en düşük seviyede kaldı.

Brezilyalı ve Meksikalı kullanıcılar ise geçen yıl en çok Bitcoin'i tercih etmeye devam etti. BTC satın alma yüzdeleri Brezilya'da yüzde 22, Meksika'da ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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