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Kuzey Kore'den Binance saldırısı suçlamasına yanıt

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Kuzey Kore'den Binance saldırısı suçlamasına yanıt
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Kuzey Kore, Binance'ten 6 milyar doları aşan kripto varlığın çalınmasından sorumlu olduğu yönündeki FBI açıklamasını reddetti. Kim Yo Jong, suçlamayı siyasi provokasyon olarak nitelendirdi. ABD'nin çalınan varlıkları geri alma konusundaki niyetini de sorguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Washington'ın ülkesini uluslararası kamuoyunda siber suçların sorumlusu gibi göstermeye çalıştığını savundu. Yonhap'ın aktardığı, Kuzey Kore'nin resmî haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamada, FBI'ın değerlendirmesinin ülkenin itibarını zedelemeyi amaçladığı ileri sürüldü.

Kim, ABD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki siber suçları Kuzey Kore ile ilişkilendirmesine karşı çıktı. Suçlamaları ülkesinin egemenliğine siber alanda müdahale olarak tanımladı. Açıklama, FBI'ın Binance saldırısını Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna bağlamasının ardından geldi.

ÇALINAN VARLIKLARIN NEREYE GİDECEĞİNİ SORGULADI

Kim'in yanıtında ABD'nin kripto rezervi politikası da yer aldı. Mevcut yönetimin yasa dışı yollarla elde edilen kripto varlıklara el koyarak bunları devletin stratejik rezervinde kullanma niyetini açıkladığını söyledi.

Bu iddiadan hareketle, çalınan varlıklar geri alındığında kimin eline geçeceğinin saldırının arkasındaki aktöre ilişkin ipucu verebileceğini öne sürdü. Ancak açıklamada ABD'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini gösteren bir kanıt sunulmadı. Kim'in sözleri, saldırının sorumlusuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu değil, Washington'a yöneltilen karşı suçlama niteliğinde bulunuyor.

Kuzey Kore'nin ABD yönetiminin adımlarını yakından izlediğini belirten Kim, Washington'ın tutumu karşısında çeşitli konuları yeniden değerlendirebilecekleri uyarısını yaptı. Hangi adımların gündeme gelebileceğini açıklamadı.

FBI KUZEY KORE BAĞLANTILI GRUBU İŞARET ETMİŞTİ

FBI, 31 Ekim'deki açıklamasında Binance'ten 29 Ekim'de 6 milyar doları aşan dijital varlığın çalınmasından Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu. Kurum, saldırıyı daha önce başka kripto hırsızlıklarıyla da ilişkilendirilen TraderTraitor grubuna bağlamıştı.

ABD'li araştırmacılar, saldırıyla bağlantılı varlıkların ağırlıklı olarak Ethereum'a çevrildiğini bildirmişti. Fonların merkezsiz finans platformları ve hızlı takas hizmetleri üzerinden taşınabileceğine dikkat çekilmişti.

FBI ayrıca kripto borsalarından, ağ işletmecilerinden ve diğer hizmet sağlayıcılardan soruşturmada belirlenen cüzdanlarla bağlantılı işlemleri engellemelerini istemişti. Kuzey Kore'nin yanıtı ise bu tespitleri reddediyor, ancak saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin alternatif bir teknik açıklama sunmuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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