Kurumsal talep Bitcoin fiyatını rekor seviyelere taşıyacak

Bitcoin altı hafta içinde ilk kez 90.000 doları aşarak yatırımcıların olası ticaret savaşlarına ve jeopolitik oynaklığa karşı potansiyel koruma olarak Bitcoin ve altını tercih ettiğini gösterdi. Fiyat hareketi, ABD spot Bitcoin ETF'lerine Ocak ayından bu yana en büyük günlük net girişleri takip etti. CoinGlass verilerine göre ABD'nin 11 spot BTC fonu 21 Nisan'da toplu olarak 380 milyon dolardan fazla net giriş sağladı.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Fiyatını Belirleyecek

Intellectia AI, kurumsal talep faktörlerinin olumlu fiyat hareketini sürdürmeye devam edebileceğini belirtti. Bu talep faktörleri arasında kurumsal Bitcoin alıcıları ve Coinbase ile Kraken gibi borsalar da bulunuyor. Bitcointreasuries.net verilerine göre kurumsal Bitcoin hazineleri halihazırda 65 milyar dolar değerinde BTC tutuyorlar.

Yatırım bankası JP Morgan, Ocak ayında yayınlanan bir araştırma notunda, yatırımcılar giderek jeopolitik risk ve enflasyona karşı korunmaya çalıştıkça, altın ve BTC'nin "yapısal olarak yatırımcıların portföylerinin daha önemli bileşenleri haline gelmiş göründüğünü" vurguladı.

Binance Research'ün 7 Nisan'da belirttiğine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da kapsamlı ithalat vergilerini açıklamasından bu yana Bitcoin'in, tarihsel olarak makroekonomik belirsizliğe karşı tercih edilen bir koruma olan altınla korelasyonu düşük olmuştur. Aslında Bitcoin, Binance'e göre hisse senetleriyle daha yakından ilişkili halde seyretmektedir.

Paradoksal olarak, sürekli ETF girişleri, Bitcoin'in kurumlar için en çekici özelliklerinden biri olan makroekonomik koruma statüsünü daha da azaltabilir. Kripto altyapı projesi Fractal, Bitcoin'in çekirdek katkıda bulunanı Spencer Yang, "Bitcoin'in uzun vadeli direnci sadece bilanço optiğiyle güvence altına alınmayacak, gerçek kullanıma bağlı." diye konuştu.

Yang, "Bu, insanların sadece BTC'yi spekülatif bir varlık olarak tutmalarını değil, aynı zamanda ağda gerçekten işlem yapmalarını, inşa etmelerini ve deney yapmalarını ifade eder." diye ekledi.

Intellectia AI'ın baş yatırım stratejisti Fei Chen ise "Tahmin iyimser olsa da aynı zamanda şartlıdır. Büyük bir düzenleyici baskıdan jeopolitik bir olaya kadar herhangi bir kara kuğu yörüngeleri bozabilir." diyerek uyarıda bulundu.