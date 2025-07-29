Kurumsal şirketler ek gelir için Ethereum modelini benimsedi

Kurumsal şirketler ek gelir için Ethereum modelini benimsedi
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Bernstein araştırmasına göre, şirketler temmuz ayında ortalama 876 bin Ethereum satın alarak kurumsal bilançolarında ETH biriktirmeye başladı. Bu trend kripto para dünyasının ikinci en büyük varlığı için yeni talep oluştururken, staking geliri de ek kazanç kapısı açıyor. Ethereum biriktirme modeli Bitcoin stratejisinden farklı olarak yıllık yüzde 3-5 getiri vadediyor.

Kripto piyasalarında kurumsal yatırım stratejilerinde yeni bir dönem başlıyor. Strategy'nin Bitcoin modelinden ilham alan firmalar, Ethereum ekosisteminde daha sofistike bir yaklaşım geliştiriyor. Bu yeni model sadece varlık birikimi değil, aynı zamanda ağ katılımı yoluyla aktif gelir elde etmeyi hedefliyor. Staking'in getirdiği ek kazanç fırsatları, likidite kısıtlamaları ve DeFi riskleri gibi yeni zorlukları da beraberinde getiriyor.

Ethereum'daki Staking Geliri Yeni Kazanç Kapısı Açıyor

Araştırma firması Bernstein'ın analizine göre, SharpLink Gaming, BitMine Immersion, Bit Digital ve BTCS gibi önde gelen şirketler temmuz ayında yaklaşık 876 bin ETH edindi. Bu firmalar kamu piyasalarından ve özel yatırımcılardan sermaye artırımı yaparak toplam ETH arzının yüzde 0,9'unu elinde bulunduruyor.

Bernstein araştırmacıları, bu trendi Strategy'nin Bitcoin kurumsal hazine stratejisini Ethereum'da tekrarlama girişimi olarak değerlendiriyor. Ancak ETH modelinin temel farkı staking imkânı sunması. Strategy'nin 607 bin 770 BTC'lik uzun pozisyonlu bilançosundan farklı olarak, ETH hazineleri sermayesi staking sözleşmeleriyle birleştirerek işletme geliri üretmeyi amaçlıyor.

Mevcut staking getirileri yüzde 3'ün hemen altında seyrederken, tarihsel olarak yüzde 3 ile 5 arasında değişiyor. Bu da 1 milyar dolarlık Ethereum hazinesinin maliyetler öncesinde yılda 30 ila 50 milyon dolar kazanabileceği anlamına geliyor. Bu gelir bileşeni, ağ ücretlerinin madencilere aktarıldığı Bitcoin hazineleriyle temel ayrımı oluşturuyor.

Bernstein açıklamasında, staking likiditesinin genellikle yüksek olmasına rağmen çok günlük çıkış kuyrukları ile karşılaşabileceğini belirtiyor. Eigenlayer veya DeFi mekanları gibi yeniden staking platformları aracılığıyla ek getiri arayışının riskleri artırdığını vurguluyor.

Kurumsal alımların tam da spot Ethereum ETF'lerinin hız kazandığı dönemde gelmesi dikkat çekiyor. BlackRock'ın ETHA ETF'si 12 ay içinde 10 milyar dolarlık varlığa ulaşan üçüncü ETF olarak tarihe geçerken, temmuz ayında 3,8 milyar dolarlık girişle 10,7 milyar dolarlık yönetim altındaki varlık büyüklüğüne ulaştı.

Bernstein analistleri, bazı kurumların ETH'yi stratejik hazine varlığı olarak gördüklerini, bunun ardında stablecoin genişlemesi ve gerçek dünya varlık tokenizasyonunun yattığını belirtiyor. ABD doları sabitli stablecoin arzının yüzde 50'sinden fazlası Ethereum ağında dolaşırken, bu pazar payının artması bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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