Kurumsal Bitcoin talebi 1 milyon BTC'ye ulaştı

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi son dönemde dikkat çekici bir artış gösteriyor. Bitcoin Treasuries kayıtlarına göre halka açık şirketlerin kontrolünde bulundurduğu toplam Bitcoin miktarı 1 milyon BTC eşiğini geçti. Bu gelişme, kripto para dünyasında kurumsal kabulün ne düzeyde ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Halka Açık Şirketler 111 Milyon Dolarlık Bitcoin Biriktirdi

Strategy CEO'su Michael Saylor'ın öncülük ettiği kurumsal Bitcoin stratejisi, artık küresel çapta bir harekete dönüştü. Mara Holdings gibi madencilik şirketlerinden Metaplanet, Semler Scientific ve GameStop gibi farklı sektörlerdeki firmalara kadar yüzlerce şirket bilançolarında Bitcoin bulunduruyor.

Bitcoin Treasuries Başkanı Pete Rizzo, bu gelişmenin önemini vurgulayarak, "Kurumsal Bitcoin benimsenmesi henüz emekleme döneminde. Büyük Bitcoin hazine firmalarının çoğu uzun vadeli birikim stratejilerini uygulamaya koymaya henüz başladı." açıklamasında bulundu.

Bitwise yöneticisi Bradley Duke, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada 1 milyon Bitcoin dönüm noktasının önemini vurguladı. "Bu, kurumlar tarafından kilitlenen yaklaşık 111 milyar dolar demek. BTC arz ve talebi arasındaki yapısal dengesizlik gerçek ve giderek daha belirgin hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda gerçekleşen örneklerden biri de Nasdaq'ta işlem gören satış geliştirme firması CIMG'nin açıkladığı 55 milyon dolarlık Bitcoin alım projesi oldu. Bu gelişme, kurumsal Bitcoin talebinin azalmadığını gösteriyor.

Rizzo, gelecek süreç için yaptığı tahmininde "Bitcoin küresel olarak fiat para birimlerinden daha iyi göstermeye devam ederken, Bitcoin satın alan ve bulunduran halka açık firmaların sayısının artmasını bekliyoruz." dedi.