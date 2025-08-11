Kurumsal Bitcoin öncüsü Strategy beş yılda 26 kat büyüdü

Kurumsal Bitcoin öncülerinden Strategy, 11 Ağustos 2020'de başlattığı "yeni sermaye tahsis stratejisi" ile kripto dünyasında çığır açtı. Şirketin bu radikal kararı, yalnızca kendi değerlemesini değil, aynı zamanda kurumsal kripto para yatırım anlayışını da dönüştürdü.

Strategy Bitcoin Stratejisiyle Teknoloji Devlerini Solladı

1989'da kurulan Strategy, 2000'deki muhasebe skandalından sonra uzun bir sessizlik dönemine girmişti. Hisse fiyatı 313 dolardan 50 sente kadar düşen şirket, yirmi yıl boyunca 10-20 dolar bandında sıkışıp kalmıştı.

Michael Saylor'ın ileri görüşlü Bitcoin hamlesi, şirketi yalnızca mali açıdan değil aynı zamanda sektörel konumlanma açısından da köklü bir dönüşüme soktu. İlk Bitcoin alımından sonraki 12 ay içinde hisse fiyatı 70 doların üzerine çıkarak dört kat sıçradı.

Strategy'nin büyük Bitcoin rezevleri hisse fiyatının büyük ölçüde kripto paranın inişleri ve çıkışlarını takip ettiği anlamına geliyor. Şirketin hisse senedinin Mart 2000 zirvesini geçmesi 24 yıl sürdü. MSTR, 11 Kasım 2024'te 340 dolarda işlem görmeyi kapattıktan sonra bu başarıyı yakaladı.

Saylor mayıs ayında Strategy'nin önümüzdeki iki yıl içinde çoğunlukla Bitcoin almaya devam etmek için 84 milyar dolar toplamaya çalışacağını bildirdi. Şirket Bitcoin alımlarını finanse etmek için dönüştürülebilir borç senetleri ve hisse satışları gibi çeşitli sermaye toplama stratejileri kullanıyor.