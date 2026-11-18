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Bitcoin (BTC), Nvidia'nın beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarına sınırlı bir yükselişle tepki verdi. Kripto para, bilançonun ABD'de borsa kapanışının ardından açıklanmasıyla 15 dakika içinde 64 bin dolardan 64 bin 600 dolara çıktı.

Nvidia'nın üçüncü çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı. Analistler 108,8 milyar dolarlık gelir bekliyordu. Şirketin hisse başına düzeltilmiş kârı da 2,47 dolarlık beklentinin üzerinde 2,68 dolar oldu.

Veri merkezi geliri ise 107,6 milyar dolara yükseldi. Nvidia dördüncü çeyrekte 130 milyar dolar gelir bekliyor ve bu tahmin 125,3 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde bulunuyor. Şirketin hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2,4 yükseldi.

HİSSEDARLARA 28,1 MİLYAR DOLAR

Sonuçlar, Jensen Huang'ın 11 Kasım'da görevi bırakmasının ardından şirketin açıkladığı ilk bilanço oldu. Şirketin geçici CEO'su ve finans direktörü Colette Kress, sonuçlarla ilgili "İvmemiz gerçek." dedi.

Nvidia çeyrek boyunca hisse geri alımı ve temettü yoluyla hissedarlarına 28,1 milyar dolar dağıttı. Şirket, dördüncü çeyrek tahmininde Çin'den veri merkezi geliri beklemediğini de belirtti.

BİLANÇO ÖNCESİ BİTCOİN YÜZDE 2,5 DÜŞTÜ

Bitcoin bilanço öncesinde teknoloji hisseleriyle birlikte satış baskısı altında kaldı. Kripto para salı günü yüzde 2,5'e varan düşüşle 63 bin 300 dolara kadar geriledi. Gün içinde Nasdaq yüzde 1,5, Nvidia hisseleri yüzde 3,2 değer kaybetti.

Huang'ın yönetim kurulu isterse CEO'luğa dönmeye hazır olduğunu açıklaması piyasaları kısmen toparladı. Bitcoin ve ABD borsa endeksleri gün içindeki en düşük seviyelerinden yüzde 1'in üzerinde yükselirken Nvidia'nın kaybı yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e indi.

Huang, yönetim kurulu dönüşünün hissedarların çıkarına olduğuna karar verirse çağrılara yanıt vererek CEO olarak dönmekten onur duyacağını söyledi. Yönetim kurulu ise dönüşü şimdilik değerlendirmediğini açıkladı ve yeni CEO için bir yönetici arama şirketiyle anlaştı.

Huang 1 Aralık'ta ABD Kongresi'nde ifade verecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) da Nvidia'nın yatırımcıları bilgilendirme kurallarını ihlal edip etmediğine dair inceleme başlattığı bildirildi.

Kripto analisti Keith Alan, Bitcoin 67 bin 977 dolardaki 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmadıkça yükselişlerin gerçek bir toparlanmadan çok tuzak olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 600 dolardan işlem görüyor.