Kripto piyasasında son durum: Yükselen ve düşen coinler

Kripto piyasası durağan seyrediyor

Toplam kripto para piyasasının değeri 8,79 milyar dolar artarak 2,68 trilyon dolara ulaştı. Ancak bu yükselişe rağmen piyasa, 2,75 trilyon dolar seviyesindeki kritik direnci aşamıyor. Bu bariyerin kırılamaması, piyasadaki büyümenin önünde engel oluşturuyor.

Düşük volatilite sayesinde piyasada sert düşüşler görülmüyor. Ancak bu durağan yapı, büyümeyi de sınırlandırıyor. Şu an için toplam piyasa değeri, 2,61 trilyon dolar ile 2,75 trilyon dolar arasında dalgalanacak gibi görünüyor. Eğer piyasa kısa vadeli bir geri çekilme yaşarsa, 2,61 trilyon dolarlık destek seviyesi fiyatları dengede tutabilir.

Bitcoin'de son durum

Bitcoin, 82.926 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 85 bin dolar direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. BTC şu anda 80.301 dolarlık ana destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak piyasada yeterli ivme oluşmadığı için Bitcoin'in güçlü bir yükseliş gerçekleştirmesi zor görünüyor.

Yatırımcıların Bitcoin'e yeniden giriş yapmakta tereddüt etmesi, piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. BTC'nin 85 bin dolar seviyesini aşabilmesi için yatırımcı güveninin artması ve piyasanın daha istikrarlı hale gelmesi gerekiyor.

Eğer piyasadaki düşüş eğilimi devam ederse, Bitcoin 80.301 dolar desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu seviyenin kırılması, daha fazla düşüşü tetikleyerek Bitcoin'in değer kaybetmesine neden olabilir. Zayıf talep ve piyasadaki belirsizlikler nedeniyle Bitcoin için aşağı yönlü riskler hala güçlü.

EOS piyasada kendine yer açtı

EOS, son 24 saatte yüzde 28 artarak 0,6401 dolara yükseldi. Ancak bu yükselişe rağmen EOS, 0,6692 dolarlık kritik direnç seviyesini kıramadı. Bu durum, EOS'un yukarı yönlü hareketini sürdürebilmesi için önemli engellerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

0,6692 dolarlık direnç seviyesi bir aydan uzun süredir kırılmadı ve EOS için kritik bir eşik haline geldi. Eğer EOS bu direnci aşabilirse, 0,7649 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunuyor. Bu da altcoine daha fazla yatırımcı ilgisi çekebilir.

Ancak EOS 0,6692 dolar seviyesini aşamazsa, sert bir geri çekilme yaşayabilir. Bu durumda fiyat 0,6065 dolarlık desteğin altına sarkabilir ve 0,5460 dolara kadar gerileyebilir. Bu düşüş, EOS'un son dönemdeki kazanımlarını büyük ölçüde silerek yükseliş trendini bozabilir.