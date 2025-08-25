Kripto piyasasında balina satışları Bitcoin'i vurdu

Bitcoin hafta sonu büyük balina satışlarıyla 112.700 dolara geriledi. Bir yatırımcının 24.000 Bitcoin satması piyasada panik yarattı. Büyük sermaye Ethereum'a kayarken Bitcoin hakimiyeti yüzde 61'den 58'e düştü. Fed başkanı Jerome Powell'ın iyimser konuşmasının ardından başlayan ralli hız kaybetti.

Kripto para piyasalarında yaşanan büyük çalkantı, Bitcoin'in haftalık performansını olumsuz etkiledi. Analistler, 19D5J…WoZ1C adresli cüzdanın 16-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği büyük hacimli işlemlerinin piyasa dengesini bozduğunu belirtiyor.

Ethereum Bitcoin Karşısında Tarihi Zirveye Çıktı

WhaleWire CEO'su Jacob King'in paylaştığı veriler, büyük yatırımcının 3.000 ile 6.000 Bitcoin arasında değişen miktarlarda sürekli satış yaptığını gösteriyor. King, "Balina satmaya başladığında diğer yatırımcıların da satmasına neden olan panik zinciri başlattı." açıklamasında bulundu.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu ise durumu farklı bir açıdan değerlendirdi. Liu, "Bitcoin'in Powell'ın konuşması sonrası yükselmesi kalıcı bir güvenden kaynaklanmadı, zayıf likiditeden kaynaklandı." dedi.

Piyasa verileri, 2 milyar dolarlık sermayenin Bitcoin'den Ethereum'a aktarıldığını gösteriyor. Aynı zamanda 1,3 milyar dolar da staking işlemlerinde kilitlendi.

Ethereum, bu gelişmelerle birlikte 4.946 dolarda yeni tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin hakimiyeti ise ayın başındaki yüzde 61 seviyesinden yüzde 57,94'e geriledi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in geri çekilmesinin süregelen piyasa belirsizliklerinin Powell'ın ılımlı konuşmasını gölgede bırakması nedeniyle yaşanan piyasa yeniden dengelemesini yansıttığını belirtti.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

