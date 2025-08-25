Kripto piyasasında balina satışları Bitcoin'i vurdu

Kripto para piyasalarında yaşanan büyük çalkantı, Bitcoin'in haftalık performansını olumsuz etkiledi. Analistler, 19D5J…WoZ1C adresli cüzdanın 16-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği büyük hacimli işlemlerinin piyasa dengesini bozduğunu belirtiyor.

Ethereum Bitcoin Karşısında Tarihi Zirveye Çıktı

WhaleWire CEO'su Jacob King'in paylaştığı veriler, büyük yatırımcının 3.000 ile 6.000 Bitcoin arasında değişen miktarlarda sürekli satış yaptığını gösteriyor. King, "Balina satmaya başladığında diğer yatırımcıların da satmasına neden olan panik zinciri başlattı." açıklamasında bulundu.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu ise durumu farklı bir açıdan değerlendirdi. Liu, "Bitcoin'in Powell'ın konuşması sonrası yükselmesi kalıcı bir güvenden kaynaklanmadı, zayıf likiditeden kaynaklandı." dedi.

Piyasa verileri, 2 milyar dolarlık sermayenin Bitcoin'den Ethereum'a aktarıldığını gösteriyor. Aynı zamanda 1,3 milyar dolar da staking işlemlerinde kilitlendi.

Ethereum, bu gelişmelerle birlikte 4.946 dolarda yeni tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin hakimiyeti ise ayın başındaki yüzde 61 seviyesinden yüzde 57,94'e geriledi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in geri çekilmesinin süregelen piyasa belirsizliklerinin Powell'ın ılımlı konuşmasını gölgede bırakması nedeniyle yaşanan piyasa yeniden dengelemesini yansıttığını belirtti.