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Kripto Piyasası Neden Yükselişte?

Kripto Piyasası Neden Yükselişte?
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Kripto para piyasası bugün yeniden yeşile dönerken, toplam piyasa değeri ve Bitcoin (BTC) yükselişle kapattı. Bu olumlu hava, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine dair sinyaller vermesiyle birlikte şekillendi. İşte kripto piyasasında son durum...

Piyasa Toparlanıyor

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri altmış iki milyar dolar artarak iki trilyon yetmiş bir milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, iki trilyon yetmiş dört milyar dolarlık direnç seviyesinin aşılmasına oldukça yaklaşıldığını gösteriyor. Borsalar ve dolar düşüşteyken kriptodaki bu yükseliş, yatırımcı güvenini artırıyor.

Eğer bu ivme devam ederse, piyasa değerinin iki trilyon seksen beş milyar dolara ulaşması ve yeni bir yükseliş dalgasının başlaması mümkün. Ancak aksi bir durumda, piyasa iki trilyon altmış yedi milyar dolara, hatta iki trilyon altmış bir milyar dolara kadar gerileyebilir. Bu da toparlanmayı geciktirebilir.

Bitcoin Gücünü Koruyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde üç buçuk değer kazanarak seksen sekiz bin iki yüz kırk bir dolardan işlem görüyor. Kritik destek noktası olan seksen altı bin sekiz yüz yirmi iki doları koruması, yükselişin devamı için oldukça önemli.

Bu seviye korunursa Bitcoin, seksen dokuz bin sekiz yüz dolara kadar çıkabilir. Bu da ayın en yüksek seviyesine ulaşması anlamına gelir ve doksan bin dolar direncinin aşılması için güçlü bir zemin oluşturur. Ancak satış baskısı artar ya da ivme kaybedilirse BTC yeniden seksen altı bin sekiz yüz yirmi iki dolara dönebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyat seksen beş bin iki yüz dört dolara kadar gerileyebilir ve son kazançlar silinebilir.

Günü Fartcoin Kurtardı

FARTCOIN son 24 saatte yüzde on iki yükselerek bir dolara ulaştı ve son üç ayın zirvesine çıktı. Bu yükselişle birlikte altcoin bir dolarlık psikolojik eşiği aşmış oldu.

Bu seviyenin destek olarak korunması halinde Fartcoin'in bir dolar yirmi sent seviyesine ulaşması mümkün. Ancak bir doların altına düşmesi, fiyatın seksen sente kadar gerilemesine neden olabilir ve yatırımcıların umutlarını bir süreliğine askıya alabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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