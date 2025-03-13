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Kripto piyasası neden yükseldi? Bitcoin ve altcoin analizi - 13 Mart

Kripto piyasası neden yükseldi? Bitcoin ve altcoin analizi - 13 Mart
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Toplam kripto para piyasa değeri ve Bitcoin, istikrar kazanarak güçlü destek seviyeleri arıyor. Ancak yükseliş ivmesi özellikle altcoinlerde daha belirgin. Günün en çok kazananı ise yüzde 14.5 artışla Pepe (PEPE) oldu. Peki, kripto piyasası neden yükseldi? 13 Mart güncel Bitcoin ve altcoin analizi haberimizde...

Kripto piyasası toparlanıyor

Toplam kripto para piyasa değeri, 23 milyar dolarlık bir artışla 2.66 trilyon dolara yükseldi. Piyasadaki toparlanmanın devam etmesi için 2.63 trilyon dolar seviyesinin destek olarak korunması kritik önem taşıyor. Eğer bu seviye destek haline gelirse, piyasa değeri 2.75 trilyon dolara ulaşabilir ve güçlü bir yükselişin önü açılabilir.

2.75 trilyon dolar seviyesinin aşılması ve destek haline gelmesi durumunda ise toparlanma ivmesi güçlenecektir. Bu kırılma, toplam piyasa değerini 2.93 trilyon dolara taşıyabilir ve 3 trilyon dolar seviyesinin aşılmasını sağlayabilir. Bu senaryo, piyasaya olan güvenin arttığını ve sağlıklı bir büyüme sürecinin devam ettiğini gösterir.

Ancak, 2.75 trilyon dolar seviyesi geçilemezse, piyasa 2.63 ila 2.75 trilyon dolar arasında sıkışabilir. Bu da toparlanmayı geciktirir ve piyasa değerini yeni düşüşlere karşı savunmasız hale getirir. Eğer 2.63 trilyon dolar desteği kaybedilirse, piyasa daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

Bitcoin ve altcoin analizi

Bitcoin şu anda 83.537 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. BTC için en önemli hedef, 85.000 dolar direncini aşmak. Eğer bu seviye kırılırsa, Bitcoin'in yükselişine devam etme olasılığı artacaktır.

Son dalgalanmalara rağmen 85.000 doların aşılması ve destek haline gelmesi, BTC'yi 87.041 dolar seviyesine taşıyabilir. Bu seviyenin de geçilmesi, Bitcoin için net bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret eder.

Kripto piyasası neden yükseldi? Bitcoin ve altcoin analizi - 13 Mart

Ancak, Bitcoin 85.000 doları aşamazsa, 82.761 dolar desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda toparlanma gecikebilir ve BTC dar bir fiyat aralığında sıkışabilir. Eğer 82.761 dolar seviyesi de kaybedilirse, daha büyük kayıplar yaşanabilir.

Pepe (PEPE) altcoinler arasında öne çıktı

PEPE şu anda 0.00000723 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 0.00000718 dolar seviyesini destek olarak korumaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalması, son 24 saatteki yüzde 14.5'lik yükselişi güçlendirecek ve fiyatın 0.00000839 dolara ulaşmasının önünü açacaktır.

PEPE için en kritik direnç seviyesi 0.00000839 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, son kazanımları teyit eder ve altcoinin yükselişini sürdürmesini daha olası hale getirir. Başarılı bir kırılma, yatırımcı güvenini artırarak alım baskısını güçlendirebilir.

Kripto piyasası neden yükseldi? Bitcoin ve altcoin analizi - 13 Mart

Ancak PEPE, 0.00000718 dolar seviyesini koruyamazsa, fiyatın 0.00000632 dolara kadar düşmesi muhtemel. Bu senaryoda yükseliş görünümü geçersiz hale gelir ve düşüş baskısı artar.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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