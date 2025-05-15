Kripto Piyasası Durgun: İşte Bitcoin ve Altcoinler İçin Son 24 Saat Özeti

Piyasa Değeri 53 Milyar Dolar Azaldı

Kripto piyasasının toplam değeri 53 milyar dolar gerileyerek 3.27 trilyon dolara düştü. Yatırımcılar, bu düşüşe rağmen 3.28 trilyon dolar seviyesinin destek olarak korunup korunamayacağına odaklanmış durumda. Nisan ayından bu yana yukarı yönlü hareket eden piyasa, şu anda yatay bir seyir izliyor. Bu konsolidasyon süreci, trendin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Uzmanlara göre, piyasanın negatif sinyallerle karşılaşması hâlinde toplam değer 3.16 trilyon dolara kadar çekilebilir. Böyle bir senaryo, son kazanımların büyük kısmının silinmesi anlamına geliyor.

Bitcoin Direnç Kıskacında

Lider kripto para birimi Bitcoin, 102 bin 734 dolar ile 105 bin dolar arasında sıkışmış durumda. Şu an 103 bin 66 dolar seviyesinde işlem gören BTC, yukarı yönlü bir kırılım için uygun zemini bekliyor. Ancak direnç noktaları aşılamadığı sürece yönsüzlük devam edecek gibi görünüyor.

Volatilitenin düşük olması Bitcoin'in güçlü bir ivme kazanmasını engelliyor. Geleneksel finansal piyasalardan pozitif veriler gelirse, BTC 105 bin dolar direncini test edebilir. Öte yandan, 102 bin 734 dolar desteği kırılırsa 100 bin dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir.

Bu olasılık, mevcut yükseliş görünümünü geçersiz kılabilir ve piyasanın aşağı yönlü bir düzeltmeye girmesine yol açabilir.

Pi Network Günün En Kötüsü Oldu

Altcoin piyasasında en sert düşüş Pi Network'te yaşandı. Son 24 saatte yüzde 31 değer kaybeden PI, 0.85 dolara kadar geriledi. 1 dolar eşiğinin altına düşmesi, yatırımcı güveninde ciddi bir sarsılmaya neden oldu.

Düşüşün devam etmesi hâlinde ilk destek seviyesi 0.78 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye de kırılırsa fiyat 0.71 dolara kadar inebilir. Satış baskısı azalmadığı sürece düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Ancak PI, 0.78 dolardan güç alarak toparlanırsa, yeniden 0.87 dolar direncini test edebilir. Bu seviyenin aşılması, kısa vadeli bir toparlanmanın önünü açabilir ve fiyatı yeniden 1 dolar seviyesine taşıyabilir.