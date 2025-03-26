Kripto piyasası bugün neden düşüşte? Kripto gündem özeti

Kripto Piyasası Gücünü Topluyor

Toplam kripto para piyasa değeri, 2,81 trilyon dolar seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor ve son 24 saatte yalnızca ufak kayıplar yaşadı. Özellikle 2,74 trilyon doların üzerinde tutunan destek seviyesi, piyasanın dengede kalması ve daha derin fiyat düşüşlerinin önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.

Mevcut yukarı yönlü ivme devam ederse, piyasa değeri 2,93 trilyon dolara kadar yükselebilir. Bu seviyenin aşılması, piyasanın 3 trilyon dolara yaklaşmasına ve mart ayındaki kayıpların önemli bir kısmının geri kazanılmasına yol açabilir. Bu durum, piyasalarda yenilenen bir güven dalgasının habercisi olabilir.

Ancak piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda, toplam piyasa değeri 2,74 trilyon doların altına düşebilir. Böyle bir senaryoda, piyasa değeri 2,61 trilyon dolara kadar gerileyebilir ve bu düşüş, olumsuz bir hava yaratarak toparlanma sürecini yavaşlatabilir.

Bitcoin Yükselişini Sürdürmeye Çalışıyor

Bitcoin, yüzde 1'den az bir düşüşle 87 bin 196 dolardan işlem görüyor. Kripto para birimi, 86 bin 822 dolar seviyesini bir destek noktası olarak korumaya çalışıyor. Bu destek seviyesi, Bitcoin'in toparlanmasını sürdürebilmesi için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda, BTC yukarı yönlü hareketini sürdürebilir ve piyasalardaki olumlu beklentiyi güçlendirebilir. Eğer satış baskısı artmazsa, Bitcoin'in fiyatında büyük bir düşüş yaşanması beklenmiyor. Aksine, 86 bin 822 dolar seviyesinin korunmasıyla birlikte Bitcoin, yukarı sıçrayarak 89 bin 800 dolarlık direnci hedefleyebilir. Bu hareket, Bitcoin'in toparlanma eğilimini destekler ve piyasalara daha fazla ivme kazandırır.

Öte yandan, eğer Bitcoin bu destek seviyesini kaybederse, daha büyük bir düşüş riski doğabilir. BTC, önce 85 bin dolara, ardından da 82 bin 761 dolara kadar gerileyebilir. Bu seviyenin altına inilmesi, yükseliş beklentilerini geçersiz kılarak daha fazla değer kaybı yaşanabileceğini işaret eder.

Pi Network Kritik Bir Desteğe Geriliyor

Pi Network (PI), son 24 saatte yüzde 13 oranında değer kaybederek 0,82 dolara düştü. Altcoin, bir sonraki destek seviyesi olan 0,76 dolara yaklaşmış durumda. Satış baskısının devam etmesi halinde, PI fiyatı bu desteğe kadar gerileyebilir ve daha derin bir fiyat düşüşü yaşanabilir.

PI, 0,92 doların üzerinde tutunmayı başaramadığı için düşüşünü sürdürüyor ve tüm zamanların en düşük seviyesi (ATL) olan 0,60 dolara yaklaşıyor. Yatırımcıların temkinli tutumu veya olumsuz piyasa koşulları, bu seviyeye kadar düşüş riskini artırabilir.

Ancak, PI 0,92 dolarlık destek seviyesini yeniden kazanabilirse, fiyat yeniden yükselişe geçebilir ve 1,19 doları hedefleyebilir. Bu seviyede kalıcılık sağlanması, düşüş eğilimini geçersiz kılarak son kayıplardan toparlanmayı mümkün hale getirebilir.