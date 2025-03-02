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Kripto paralar fırladı: Donald Trump'tan ABD merkezli kripto paralara tarihi destek

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Donald Trump, ABD kripto rezervini güçlendirmek için XRP, SOL ve ADA'yı dahil ettiğini duyurdu. Bu hamle, dijital varlıkların güçlendirilmesi ve Amerika'nın kripto başkenti olma yolunda ilerlemesini amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kripto para birimleri rezervini güçlendirecek yeni bir adım attı. XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi önemli dijital varlıkları içerecek bu öneriyle, Trump, Amerika'nın "Dünyanın Kripto Başkenti" olmasını hedefliyor. Açıklama, Trump'ın dijital varlıklara yönelik oluşturduğu çalışma grubu ile eş zamanlı olarak geldi.

XRP, SOL ve ADA Stratejik Rezerve Dahil Edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmayı planladığı kripto para rezervine XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) kripto paralarının dahil edileceğini duyurdu. Trump, bu hamleyle "Amerika'yı dünyanın kripto başkenti" yapma hedefini vurgularken, önceki yönetimin kripto para sektörüne yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Trump açıklamasında, "Biden Yönetimi tarafından yıllarca sürdürülen yozlaşmış saldırıların ardından, bir ABD Kripto Rezervi bu kritik sektöre yeniden güç kazandıracaktır. Bu doğrultuda imzaladığım Dijital Varlıklara İlişkin Yürütme Kararı, Başkanlık Çalışma Grubu'nu XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi üzerinde çalışmaya yönlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan'ın bu önemli duyurusu, kripto para piyasasında anında yankı buldu. Rezerve dahil edileceği açıklanan kripto paralarda kayda değer yükselişler gözlemlendi. Cardano (ADA) yüzde 20'nin üzerinde değer kazanarak 0,76 dolar seviyesini aştı. XRP yüzde 13 oranında yükselirken, Solana (SOL) ise yüzde 10'luk bir değer artışı kaydetti. Piyasanın lider kripto parası Bitcoin de açıklama sonrasında 87.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak günlük bazda yüzde 2,81 oranında değer kazandı.

Trump'ın imzaladığı kararname ile oluşturulacak çalışma grubu, ABD'nin dijital varlık alanındaki potansiyelini değerlendirecek ve kripto para sektörü için yeni düzenlemeler geliştirme görevini üstlenecek. Trump, daha önce Ocak 2025'te göreve başladığında ulusal bir politika olarak kripto para sektörüne öncelik vermeyi planladığını, ABD merkezli dijital paralarla stratejik bir rezerv oluşturmaya odaklanacağını ve kripto dostu bir SEC Başkanı atayacağını belirtmişti.

Sektör uzmanları, bu hamlenin XRP, SOL ve ADA gibi kripto paraların meşruiyetini ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiriyor. ETF Store CEO'su Nate Geraci, Trump'ın seçilmesinin ardından bu kripto paralar başta olmak üzere birçok dijital varlık için spot ETF başvurularının artış göstereceğini öngörüyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Trump'ın açıklamasında piyasanın en büyük iki kripto parası olan Bitcoin ve Ethereum'a yer vermemesi oldu. Bazı analistler, bunun nedenini ABD hükümetinin halihazırda yaklaşık 17 milyar dolar değerinde Bitcoin ve 120 milyon dolar değerinde Ethereum varlığına sahip olmasına bağlıyor.

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Kripto paralar fırladı: Donald Trump'tan ABD merkezli kripto paralara tarihi destek
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbru Haksever:

Kripto siteleri hepsi dolandırıcılık siteleri.milyonla para vurgunu yapılıyor. Demek oluyorki bu vurgunlar kürselcilere gidiyor.bizim saf vatandaşımız da hala milyonla para yatırıyor Kripto sitelerine

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

BU TUZAĞA DÜŞMEYİN.... Aslında bütün bu olanlar "AKP'NİN "EKONOMİ" HAKKINDA NE KADAR BİLGİSİZ OLDUĞUNUN" kanıtıdır.... Amerika'nın borcu "36 TRİLYON DOLARI" geçmiştir, "ÖDENEBİLME İHTİMALİ YOKTUR".... "DOLAR TUVALET KAĞIDININ DA" hiçbir karşılığı yoktur.... Peki Amerika'nın "ASIL PARA BİRİMİ DOLAR" bku yemişken, "KARŞILIĞI YOKKEN".... bu diğer "ENAYİLERİ YOLMAK İÇİN TASARLANMIŞ" fasafiso KRİPTOLARIN (BÜTÜN KRİPTOLAR) "karşılığı olduğunu mu zannediyorsunuz" ?... BÜTÜN KRİPTOLAR YASAKLANMALIDIR !

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