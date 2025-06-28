Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi

Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de kripto para transferlerine yeni düzenleme getirildi. Stablecoin işlemlerinde günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit uygulanacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'deki kripto varlık transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yayımladı. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren tebliğ ile stablecoin transferlerinde günlük 3 bin dolar limit uygulanacak. Düzenlemenin amacı, suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemek olarak açıklandı.

Kripto Para Çekimlerinde Limit ve Saat Sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık piyasasında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önemli adımlar attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (KVHS) yönelik yeni yükümlülükler ve transfer işlemlerine yönelik kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, platformların müşteri tanıma süreçlerini sıkılaştırmasını ve şüpheli işlemlere karşı daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor.

Yeni tebliğ uyarınca hizmet sağlayıcıları, müşterileri ve gerçek faydalanıcıları hakkında daha kapsamlı kimlik doğrulaması yapacak ve bu bilgileri periyodik olarak güncelleyecek. Ayrıca, gerçekleştirilen işlemlerin ve bu işlemlere konu olan fonların kaynağını detaylı bir şekilde araştırmaları gerekecek. Getirilen en dikkat çekici kurallardan biri, kripto varlıkların transfer süreçlerine getirilen zaman sınırlaması oldu. Platformlar, kullanıcıların kripto varlık çekim taleplerini, ilgili varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra yerine getirebilecek. Bir kullanıcının platformdaki ilk çekim işlemi için ise bu bekleme süresi asgari 72 saat olarak belirlendi.

Zaman kısıtlamasına ek olarak, değeri bir resmi para birimine veya başka bir varlığa endekslenmiş olan stablecoin çekim işlemlerine de miktar limiti getirildi. Kullanıcılar, bu tür varlıklar için günlük en fazla 3 bin dolar ve aylık toplamda 50 bin dolar karşılığı transfer yapabilecek. Bununla birlikte, "seyahat kuralı" olarak bilinen ve gönderici ile alıcı bilgilerinin eksiksiz paylaşılmasını gerektiren transferlerde bu limitlerin iki katına kadar çıkmasına imkan tanınacak. Tüm transferlerde ise müşterilerden işlemin amacını açıklayan en az 20 karakterlik bir metin girmeleri talep edilecek.

Düzenleme, piyasa yapıcılığı, likidite sağlayıcılığı veya piyasalar arası arbitraj gibi profesyonel faaliyetler yürüten ve bu durumu kanıtlayan kurumlar için bazı esneklikler içeriyor. Bu tür faaliyetler için gerçekleştirilen transferler, her müşteri özelinde alınacak bir yönetim kurulu onayıyla zaman ve miktar limitlerinden muaf tutulabilecek. Ancak saklama kuruluşlarının platform müşterileri adına yapacağı transferler bu kısıtlamalara tabi olacak. Getirilen yeni kurallara uymayan hizmet sağlayıcıları, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin amacının suç gelirlerinin ülke dışına çıkarılmasını engellemek olduğunu ve uyum göstermeyen platformların lisans iptaline kadar varabilecek cezalarla karşılaşabileceğini belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
title